AI 代替雙眼　煤氣公司研發新系統檢查分析大廈外牆喉管

煤氣公司每18個月會到住戶的家中，檢查煤氣爐具和用伸縮鏡子視察室外喉管有否生鏽或漏氣等。不過，技術員未必能進入單位檢查，煤氣公司遂引入了立管檢測飛行器，在室外攝錄大廈外牆影片，技術員負責觀看影片的立管狀況和編寫報告。而遙距甲烷檢測儀更可用來探測拍攝期間有否可燃氣體洩漏。 技術員長期注視電腦屏幕，為影片截圖撰寫報告，紀錄甚麼位置有生鏽，容易造成眼睛勞損。煤氣公司本年1月開始應用自行研發的「煤氣立管智能分析系統」，以人工智能（AI）代替雙眼，提高對員工的健康保障，分析程序更加快速準確，亦可節省人力資源。

「煤氣立管智能分析系統」運用人工智能技術，將觀看影片和編寫報告的工序全面自動化，改良費神耗時的步驟，提升現有系統。系統利用 AI 辨析立管鏽蝕分為四個程序，第一步是將影片截圖拼接，即將多張喉管的照片拼成為一條完整的喉管。第二步是設定檢測參數，告訴 AI 那一條是煤氣喉的位置，包括主喉管和分支喉管。第三步是配件檢測，預先教導 AI 主要配件外觀，讓它自行數算樓層，假設有生鏽狀況，AI 能告知其位置。最後的第四步是鏽蝕辨析，以大量鏽蝕相片培訓 AI ，系統可分析不同程度的鏽蝕。

以往上述四個步驟均是人手進行，目前技術員只需登入公司的內聯網系統，設定檢測參數，將影片上傳。系統能自行識別和分析立管的銹蝕程度，分析後製成檢測報告，快捷省力，改善職安健水平，避免技術員眼睛過勞。系統可以提升效率，令檢測評核統一和標準化，客戶能在更短時間內得悉檢查結果，有助擴大立管檢測規模。

煤氣公司總經理－客戶維修服務張柏堅表示：「除了截圖，技術員要編寫報告，需時較長，行政工作亦較繁瑣，處理整條影片，連同寫報告要花上一個半小時，如今使用 AI ，只用十分鐘上載影片到系統，讓電腦系統自行運算，再以五分鐘將所得出資料放入報告，就可交予客人。」系統自動製成報告列明檢查日期、大廈地址、層樓單位和鏽蝕情況，更附有喉管截圖，方便與管理公司跟進。

煤氣公司總經理－客戶維修服務張柏堅表示，「除了截圖，技術員要編寫報告，需時較長，行政工作亦較繁瑣，處理整條影片，連同寫報告要花上一個半小時」。（陳家怡攝）

自去年初，煤氣公司聯同提供 AI 技術的科技公司研發了系統約一年，本年首季初步應用在全港屋苑，獲香港優質顧客服務協會頒「服務數碼優化奬」金奬，表揚公司善用科技改良檢查，為客戶和員工帶來雙贏。

現時「煤氣立管智能分析系統」準確度為86%，高於行業一般為85%的準確度。煤氣公司客戶維修服務高級工程師沈慧怡表示，系統限制在於影片質素，例如拍攝的影片質素失焦模糊，人工智能未必可識別得到，公司仍會持續提升系統。