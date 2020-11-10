美酒佳餚巡禮雙11開幕　外賣阿一鮑魚$1800位、半島酒店下午茶9折

由香港旅遊發展局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」明日（11日）「雙11」開鑼，今年受疫情影響將會首次採用網上形式進行，巡禮會由過去4日延長至5星期，至12月15日才完結。網上項目包括：香港酒業總商會將在活動期間舉辦一連4星期的網上葡萄酒拍賣會，每周推出不同主題，包括「風韻猶存」、「抵買閃拍」、「烈酒精選」，以及「罕有特色美酒」，愛酒人士不能夠錯過。另外亦有34個「大師」，包括星級名廚、酒評家、品酒師等，輪流在網上開班，費用全免。 至於線下項目包括米芝蓮餐廳首推外賣套餐，包括奪得米芝蓮三星的富臨飯店阿一飽魚套餐，每位1,880元；全港逾500間餐廳優惠等。

富臨飯店阿一飽魚在美酒佳餚巡禮首推外賣套餐，連運費每位1880元。

多間米芝蓮餐廳推外賣套餐

美酒佳餚巡禮明日開幕，市民早上10時即可登入活動網站瀏覽豐富的飲、食、玩三大內容。線下項目，旅發局與本港的奪得米芝蓮的三間餐廳合作，首次推出外賣套餐。

外賣套餐包括：富臨飯店阿一飽魚的米芝蓮3星套餐，有阿一鮑魚扣鵝掌伴時棻 (日本吉品38頭)、金腿蛋白蒸龍蝦球、阿一炒飯等，每位1,800元；米芝蓮2星的營智會館推外賣一人套餐，有黑魚子煎釀鮮蟹拑、荷香金華麒麟雞、青芥末頭抽爆和牛粒等，每位580元；米芝蓮1星的珀翠餐廳推出四道招牌晚市套餐，包括煙燻三文魚配青瓜及鵪鶉蛋、鵝肝卷伴梅子及法式軟包、美國牛肉配菇菌、朱古力撻配忌廉及香橙等，每位1,200元。

美酒佳餚巡禮外賣優惠之一是著名下午茶外賣，二人份量為680元。 (資料圖片)

外賣半島酒店下午茶有機會獲法國葡萄酒

另外，其他線下優惠參與的餐廳超過500間，優惠包括固定價格特選餐單、驚喜飲食禮遇、地道小食消費優惠等。

其中最為注目的是，半島酒店提供外賣自取的兩人下午茶，價錢為680元，不單是正價的九折，首50份買家更獲贈法國葡萄酒及酒杯一套6隻，並可享免運費。

免費大師班 學煮阿一炒飯、黯然銷魂飯



至於線上項目，「網上酒窖」雲集由逾100間酒商，提供的數百款由本地製造至世界各地的美酒，每周會有15個精選優惠。由11月21開始逢星期六、日，共34個「大師」輪流網上開班，教授烹調美食或品嘗佳釀，費用全免。

「大師班」更提供食材或品酒套裝，大家可以預先訂購套裝。例如想向米芝蓮三星餐廳富臨飯店行政總廚黃隆滔學炒「阿一炒飯」，只需要200元便可以買到食材套裝，邊學邊炒；想學名廚戴龍的「香港食神之黯然銷魂飯」，同樣都是200元一套食材。

旅發局表示，首周的「大師班」的食材和品酒套裝明天起在網站可供預購，並設限量免運費。



另外香港酒業總商會將在活動期間舉辦一連4星期的網上葡萄酒拍賣會，每周推出不同主題，包括「風韻猶存」、「抵買閃拍」、「烈酒精選」、「罕有特色美酒」，由威士忌、中國白酒至古董葡萄酒都有提供。