港手工啤酒廠參加美酒佳餚巡禮　教手工啤配芝士　盼改啤酒印象

本港飲酒文化越漸成熟，品酒再不限於葡萄酒或烈酒，手工啤酒亦是新熱潮。本地首間手工啤酒廠「少爺啤」今年在美酒佳餚巡禮開設手工啤配芝士的品酒學堂，讓大家學習如何欣賞啤酒，一改過去「劈酒」的印象。雖然疫情影響下，無論是品酒學堂或是購買產品都要改以網上形式進行，但「少爺啤」認為無實體檔投資的成本會減少，變相風險亦變細，加上其網站近月生意量大增兩至三倍，故認為美酒佳餚巡禮有助帶動生意。

本地手工啤酒廠「少爺啤」推出品酒套裝，由持啤酒侍酒師資格的酒廠總監郭永樂在網上教授如何欣賞啤酒。（李澤彤攝）

提到芝士及酒的搭配，大家會想起葡萄酒或者白酒，但其實啤酒亦是一個好選擇。「少爺啤」酒廠總監郭永樂（Kingson )指出，手工啤酒有不同口味，能夠配搭不同食物，不止限於大家認識的煎炸、辛辣小食，「一諗到芝士就配返紅酒或者威士忌嘅pairing，但其實好多嘢同啤酒都夾」，盼大家用欣賞角度去品嚐啤酒。

今次美酒佳餚巡禮下，有啤酒侍酒師認證的Kingson便與Monsieur CHATTÉ合作找來4款法國及荷蘭芝士，來配搭三款常設啤酒，以及一款限定啤酒，包括淡啤、果香啤酒、酸啤及黑啤。

簡單入門 淡配淡 濃配濃

Kingson解釋簡單的配搭原理，就是淡口啤酒可以配搭較淡口的食物，濃味則配濃味，最重要是令兩者味道相配，最忌是啤酒或是食物一方的味道太重，會蓋過另一方的味道，不能互相平衡，無法令啤酒及食物的味道有新變化。

如較酸咸的「咸檸啤」有乳酸菌，能夠消去食物中的肥膩感，故可以配上有果香及果仁香味，但質感較濃厚的Mimolette牛奶硬芝士；果香啤「飛雲」有柑橘橙皮及芫荽籽，味道較清新，配搭味道溫和的Ossau Iraty羊奶硬芝士；麥芽味和啤酒花味道平均的「淡愛爾」則可以配上咸香的Gouda with Truffle的黑松露牛奶半硬芝士；黑啤「黑無常」則可以配上鹹、澀味道的Fourme Ambert藍芝士。

「黑無常」陳放波本威士忌酒桶半年 兩奪亞洲最佳啤酒獎

不少人對藍芝士聞之色變，見到藍綠色的青黴菌更是避之則吉。但記者將藍芝士與黑啤「黑無常」搭配後，藍芝士竟沒有了澀或辛辣的強烈味道，味道竟變得有點甜香，入口順滑。

Kingson指出，「黑無常」是每年限量推出的產品，因為啤酒在釀製後要陳放在美國波本威士忌的橡木酒桶至少半年，因此只能夠限量生產，但其集可可、朱古力、辣椒等獨特口味吸引不少支持者，更連續兩年奪得亞洲最佳啤酒獎項。記者認為「黑無常」帶有烘焙味道，飲後感覺像咖啡，Kingson指黑啤酒是以烘焙過麥芽釀成，故烘焙味道經常出現在黑啤酒，又建議記者以「黑無常」搭配甜品，「配朱古力蛋糕都好夾」。

「黑無常」是每年限量推出的產品，因為啤酒在釀製後要陳放在美國波本威士忌的橡木酒桶至少半年。（李澤彤攝）

「少爺啤」酒廠總監郭永樂盼大家用欣賞角度去品嚐啤酒。（李澤彤攝）

忠實顧客支持 新貨網上賣斷市

疫情下酒吧業停業多時，Kingson承認生意整體下跌近30%至40%，因酒廠最大生意是供應至酒吧、酒店及餐廳等，現時改為主力發展網店，惟網上的生意量較前增加兩至三倍，平均每張單的消費額達400元，卻始終無法彌補生意。

不過，Kingson慶幸酒廠開業已經7年，擁有一定的忠實的顧客，如新出的CBD啤酒系列，最初預期只釀製了100箱，但推出後十分受歡迎，一周已經全部售罄，要再加釀4桶應市。他說：「Wine and Dine之前有好多人去過，又聽過Wine and Dine，咁我哋都有啲online fan，希望可以雙方可以一齊合作做啲特別嘅嘢」，加上今次實體檔投資的成本會減少，變相風險亦變細，相信美酒佳餚巡禮可以帶動生意。