DONKI驚安之殿堂將軍澳店今開幕　10件物品7件平過AEON一田阿信屋

日式連鎖超級市場驚安之殿堂（Don Don Donki）不斷「疫市」擴張，繼上月中環分店開張後，將軍澳分店於今早（11日）10時開幕，將24小時營業。由於將軍澳主要為住宅區，為滿足區內家庭客需求，該店主打家庭裝零食及肉類等，部分貨品亦會推出限時優惠。

《HK01》選取10款常見食品及飲品格價，發現DONKI確實在4間店舖中表現較親民，以單一件計，有7款均較同區的AEON、一田或759阿信屋便宜，尤其酒類的價格最為明顯，如「CHOYA經典梅酒」僅售88.8元，比AEON及一田低60元。759阿信屋是DONKI勁敵，其店舖多採取買兩件或三件可享優惠價，平均每件價格因而比單買一件便宜，甚至抵過DONKI。

DONKI驚安之殿堂不斷逆市擴張，繼上月中環分店開張後，將軍澳分店將於11月11日早上開幕。（盧翊銘攝）

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將軍澳區內擁有多間日式連鎖店舖，例如將軍澳廣場AEON百貨及東港城一田百貨，759阿信屋也有數間分店。究竟將軍澳DONKI的價格，能否與它們一決高下呢？

《HK01》記者昨趁將軍澳分店舉行傳媒預覽，選取10款常見食品及飲品，與同區的AEON、一田及阿信屋比併售價，發現價格勢均力敵，各有較便宜的貨品。然而DONKI在飲品尤其酒類方面，相比其他三間店舖便宜。

759百邦條裝零食最平 DONKI次低

首先在食品方面，759阿信屋多採取兩件或三件優惠價，因此其合味道杯麵大杯裝、百邦系列條裝零食，平均每件價格較為便宜，較其他店舖低0.5元至2元不等；而百邦系列條裝零食，買三件平均每件6.2元，比AEON百貨便宜接近一半。

▼DONKI貨品價格▼

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DONKI日版出前一丁龍角散喉糖最抵買

與之相比，DONKI則採取相反的價格攻勢，多以單件貨品出售，但價格仍屬於低廉的水平。例如合味道杯麵大杯裝、百邦系列條裝零食，單件價格更比759阿信屋便宜；而日版出前一丁5包裝、龍角散喉糖，甚至是4間店舖中最低價。

▼AEON百貨貨品價格▼

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AEON一田每瓶宇治茶梅酒 貴DONKI 達65元

DONKI更包攬其中3款飲品的最低價格，包括CHOYA宇治茶梅酒、CHOYA經典梅酒、麒麟午後紅茶，依次每瓶89.8、88.8及9.8元。然而須注意的是，雖然DONKI的CHOYA宇治茶梅酒的價格，比AEON和一田百貨便宜約65元，但後兩者所售為禮品裝，除了包裝盒外，並多一隻載有梅酒的酒杯；惟CHOYA經典梅酒在沒有贈品的情況下，仍較DONKI的價格高約60元。

▼759阿信屋貨品價格▼

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總括而言，10款飲品食品的最低價格中，DONKI囊括當中7款，而759阿信屋則緊隨其後有3款貨品價格最低，AEON和一田百貨相比下則稍為遜色。

▼一田貨品價格▼