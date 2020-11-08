疫情之下，上水的水貨活動因封關大減，新康街的水貨店也倒閉了近半。「水貨城」不再，上水街頭回復難得的平靜。一間主打「香港製造」的小店在此時悄悄開業，「唔知係好彩定唔好彩，有疫情搞掂咗佢哋（水貨店舖）。」店主羅庭輝說，過去數年社區中反對水貨客的聲音不絕，如今這個問題因疫情「自然死亡」，乘着減租之勢開店，是希望填補在此之後的社區空缺。 店內集合了多個本地品牌的啤酒、醬料、護膚品等，年輕人或較為熟悉，「樣樣嘢都好有特色，就像你走入Donki，都唔會話推介邊樣有特色啦。」他們希望能讓這些產品「落地」，600多呎的店舖作為平台，也是一個小型的「港式Donki」。

「上水貨舖」不是水貨舖，近日卻選擇落戶於新康街街頭，店內裝修簡約，維持着「上倉下舖」的格局。半年來這條街的藥妝店相繼結業，租金回落，籌備短短一個月，「上水貨舖」在日前（5日）正式開業，「搞咗咁多年『光復上水』（反對水貨客活動） ，終於因為封關達到目標......但唔係趕走佢哋成條街空晒就叫『光復』，需要重建社區，要擺返啲嘢落去。」說話的是曾經參選元朗區議會屏山北選區的羅庭輝（Dream），他的弟弟是現任北區區議會主席羅庭德。

羅庭輝希望在上水打造有「香港製造」特色的小店。（呂諾君攝）

「唔做水貨，佢哋（店主）有咩做呢？」

過去一年，羅庭輝發起了調理農務及工場生產實習生計劃，讓年輕人在本地農場、工廠等當實習生，期間亦到過不同「香港製造」的地方視察。他以源自日本的「地方創生」概念解釋為何開店，「近年日本好多年輕人返到窮鄉僻壤發展，香港貌似很繁榮，同好多已發展嘅國家一樣，年輕人只想喺大城市住，但喺東涌、上水等地方，其實係冇乜產業。」回到水貨的問題，他認為，經營水貨店的香港人並非特別想做水貨，「而係唔做水貨，佢哋有咩做呢？」

因此，羅希望在上水打造有「香港製造」特色的小店，他留意到疫情期間日本超市Donki的分店在港開業，因此也希望用市場氛圍推動香港品牌。開業不久已有阿叔買入數百元一瓶的Gin酒，也有「師奶」買入數十元一支的本地啤酒，羅庭輝指，過往這些「較chill」的產品多在年輕人中受歡迎，實體店卻有助它們觸及以上的中年客群。

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「每個區都有潛力」



「我哋覺得其實每個區都有潛力。」北區有約30萬人口，羅庭輝認為，每區對於本地雜貨都有一定需求，「我哋去食牛腩麵、行759，商場位就留晒畀佢哋（內地遊客），但需求係喺度，只不過我哋過往將個需求搬咗去台灣、曼谷。」試業加上開業數天，羅庭輝指「承蒙香港人厚愛」反應算是不錯，不過他亦坦言，疫情下開業沒有太大期望，也沒想到「回本」、「賺錢」等問題，「過往冇人做即係唔好賺啦，好賺都唔會到你做......如果做唔住，一係就係我哋衰經營得唔好，一係就冇辦法，要接受可能香港貨唔係咁有競爭力，香港人可能唔係太支持，但我哋都希望可以試一試。」

談到疫情過後，如水貨活動捲土重來又可以如何？「希望主力香港人服務返香港人，就當水貨生意真係消滅不到，與其拖支SK-II返去，可唔可以拖返香港嘅護膚品？唔好拖支外國whiskey返去，可以拎支香港嘅Gin酒返去？有冇方法可以做到呢個angle呢？我都唔知。」他笑笑說道。