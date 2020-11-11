居粵澳港人返港獲豁免檢疫　何栢良：安排安全　不影響港疫情

新冠肺炎疫情持續，政府宣布本月23日起實施「回港易」，即香港居民由廣東省或澳門返港，並已獲政務司司長豁免接受檢疫人士，若從陸路口岸抵港時，持有效病毒檢測結果，可獲豁免接受14日強制檢疫。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，過往廣東省長時間處於「零感染」狀況，若入境者單向由低風險地區到高風險地區，並做足檢測，不會因為在港免檢疫14日而影響本地疫情，相信有關安排是「安全及合理」，但要注意避免在出入境過關時，將兩地人士「混雜」，造成交叉感染。他續指，疫情持續下，政府與市民一樣出現抗疫疲勞，例如過往有機組人員返港後，未等檢測結果就「四處去」，認為政府若小心按行政系統跟進，可以避免上述情況。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目時表示，過往廣東省長時間處於「零感染」狀況，若入境者單向由低風險地區到高風險地區，並有做足檢測，不會因為在港免檢疫14日而影響本地疫情。（資料圖片）

美國輝瑞藥廠表示，根據初步數據顯示，測試中的新型冠狀病毒疫苗有效預防率超過九成。何栢良表示，目前有10間藥廠疫苗進入第三階段臨床研究，預計本月或下月初會公布研究結果，在首兩階段的臨床檢測，基本上可在接種者身上刺激免疫力產生抗體，預計其他疫苗的好消息是陸續有來。

輝瑞藥廠研發屬於核酸疫苗。何栢良指出，以往用來預防傳染病的疫苗從未用過核酸，廣泛接種後產生的副作用及長遠安全性仍是未知之數。一旦核酸疫苗獲批，將成首個核酸為本傳染病預防疫苗、

另一值得關注問題是保存溫度，何栢良解釋，輝瑞疫苗對冷凍溫度要求高，一般疫苗需存放在攝氏2至8度地方，但輝瑞疫苗則要儲存在負70至80度地方，要在實驗室才有該級數的雪櫃，若要大規模分發及接種，溫度成其中一個要克服問題。