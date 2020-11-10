新冠肺炎｜教育局推2000萬元上網津貼　助貧困學生在家電子學習

疫情下電子學習不可少，惟貧困或家住偏遠的學生，家中未必有固網服務。教育局局長楊潤雄今日（10日）在facebook公布，教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，學校會獲發「補充津貼」購買WiFi蛋或流動數據卡，供有經濟需要學生在家學習時使用。津貼以每名受惠學生800元為單位計算，再加10%額外應變撥款，預算開支約2,000萬元。教育局同日向全港官立、資助及直資學校發信，指受惠對象為正領取綜援、學校書簿津貼，或經學校識別為家庭經濟能力有限的學生，學校最遲須於本月底前向教育局提出申請，預計津貼於會在下月發放。

教育局推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，資助學校為有需要學生購買WiFi蛋或流動數據卡，供他們在家電子學習時使用。（「楊潤雄」facebook截圖）

楊潤雄表示，日前與校長代表會面時，得悉部份學生電腦設備及上網服務需要支援，雖然關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，而學資處及社署有發放「上網費津貼」，但由於部分學生居住環境所限，未能獲得固網上網服務，故教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，資助有需要學生在家繼續電子學習。

每所學校獲發的「補充津貼」會以800元為單位，乘以受惠學生人數，再加上10%額外應變撥款，以購買WiFi蛋及提供流動數據卡，供有需要的學生在家電子學習時使用。楊潤雄說，預算開支約2,000萬元，他希望「所有同學都能把握學習的機會，戰勝疫情的挑戰。」

疫情下電子學習不可少。(資料圖片)

學校最遲本月底申請 料津貼會在今年底發放



教育局傍晚向全港官校、資助及直資學校發通告，簡介是次津貼。教育局指，由於疫情反覆，面授課混合在家學習或成教學新常態，考慮到部分學生因居住環境所限，未能獲得合適上網服務，故決定發放一筆過津貼，補貼學校購買Wi-Fi蛋或流動數據卡，供有經濟需要的中小學生在家電子學習。

受惠對象包括未能獲得合適上網服務（如居於劏房、舊樓或偏遠地區），正領取綜援、學校書簿津貼，或經學校識別為家庭經濟能力有限的學生。學校最遲要在本月底向教育局遞交申請，預計津貼會今年12月發放予申請學校。

2020/21學年全額上網津貼已調高至每個家庭1,600元，教育局指，若上網費津貼不足，學校可以是次津貼為學生提供額外支援。而學校須另設獨立分類帳記錄是次「補充津貼」的收入及支出，借用Wi-Fi蛋及派發的流動數據卡資料亦必須留有記錄，派出前亦須提醒受惠學生，流動數據只可用於學校的教學用途。

