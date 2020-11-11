學與教博覽12月9至11日會展舉行　分享電子學習及梳理情緒經驗

一年一度的「學與教博覽」將於下月9至11日在灣仔會議展覽中心舉行。疫情令全球教育模式轉向更科技化，本屆博覽將以「教育當下、立足未來」為主題。大會今日（11日）邀請學者及資深教師分享部分疫下的焦點議題，包括以電子評估掌握學生學習進度、培育學生以正向思維面對逆境，以及如何裝備他們迎接人工智能時代的策略等。

學與教博覽大會今日（11日）舉辦傳媒招待會，邀學者及資深教師分享部分疫下的焦點議題，包括以電子評估掌握學生學習進度、培育學生以正向思維面對逆境，以及如何裝備他們迎接人工智能時代的策略等。（鄧穎琳攝）

新冠肺炎疫情捲席全球，教育界須混合面授和電子學習教學，近一年的實踐經驗後，不少成功學者將出席下月的「學與教博覽2020」分享經驗，除了本港學者，大會亦邀請英國、美國、芬蘭、以色列、印度、以及中國內地等地人員分享，預計舉辦逾270場活動，合共有逾300個介紹新教學資源的攤位，預計可吸引數以萬計的教育工作者參與。

負面情緒籠罩全城，學生情緒健康引起關注，今年博覽另一焦點，是分享如何借科技推動「正向心理教育」。大會表示，疫情持續，博覽將實行「免接觸」登記入場，定時消毒。