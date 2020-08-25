港大研究：學校電子學習統籌組成員愈多元廣泛　對教學愈有利

9月開學後全港中小學繼續網上教學，港大一項研究發現，學校電子學習統籌組組成多元化、管理層愈廣泛參與，對電子教學成效愈有正面影響。有教學團隊分享指，學校電子教學發展初期，注重加入中英數的科目主任，期後發現年資深的教師，對掌握資訊科技能力較難，反而加入具熱誠及有能力的年輕教師，有助推動改革。

九月開學後全港中小學繼續網上教學。（資料圖片）

港大「數碼360計劃」於六月至七月復課期間，訪問53間中小學，逾1300位管理層及教師、1,300名家長和6,000名學生，調查學校的電子學習準備，如何影響學生學習成效。研究團隊今日公布第二期的研究報告結果，發現教師對網上教學的準備程度，與學生學習經歷和學習成果有正面關係，而背後的學校電子學習統籌組的組成與職能有重要的影響。

電子學習統籌組負責學校網上學習的整體規劃、教師教學支援及電子設備的操作及管理。受訪的49間學校中，有19間學校的統籌組有9至12人，佔比最多，佔38.7%; 其次，有11間學校的統籌組規模為6至8人，佔26.3%。

港大教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英表示，有四間學校的統籌組成員人數超過20人（8.2%），有1間學校統籌組僅有兩名技術人員（2%）處理網上教學。她指，各校的統籌組成員人數與職能分別，反映學校對電子教學的重視程度。

港大教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英表示，學校電子學習統籌組組成多元化、管理層愈廣泛參與，對電子教學成效愈有正面影響。（港大提供）

電子教學統籌組應加入管理層、非電腦科老師

羅陸慧英表示，有學校會安排副校長領導團隊，認為安排有助調配資源，加強電子教學；相反，若果只是由技術人員主導，只能解決硬件問題，未能提升電子教學質素。她認為，統籌組由技術員及資訊科技老師組成並不足夠，應由學校領導層如學務或課程主任、科目老帥參與，有助推動全面網上或混合的教學。

聖公會阮夢芹銀禧小學副校長鄭焯施表示，學校發展電子教學初期，主要加入中英數的科目主任作為電子教學統籌組成員，期後發現年資深的教師，對掌握資訊科技能力較難，反而加入具熱誠及有能力的年輕教師，有助推動改革。鄭又指，校方會減輕參與統籌組的教師兩個教節，又會將備課會放入教學時間表，確保教師有足夠時間與心力推動電子教學，學校管理層亦會列席每次會議，務求掌握最新的發展。