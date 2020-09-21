扶委會換屆首開會　有委員促跟進失業、電子學習支援

扶貧委員會換屆後今天（21日）首次開會，主要討論疫情下針對基層的支援。據悉，席上有委員關注失業率問題，促放寬1人綜援申請限額、成立失業援助金等，惟未有達成任何共識。另外，亦有委員關注網上學習支援問題，促政府跟進。

扶貧委員會換屆後今天首次開會，主要討論疫情下針對基層的支援。（資料圖片）

據了解，是次會議主要討論三項議程，包括延續6項由社會福利署推行的關愛基金援助項目、在疫情期間對有需要家庭及學生和學校支援，及 「貧窮線」分析框架簡介。

此外，受新冠肺炎疫情影響，失業率持續高企，據悉席上有委員關注相關的基習支援，包括反映保就業計劃的漏洞等，並促設失業援助金、放寬在職家庭津貼時數限制、放寬1人綜援申請資格等，不過與會政府代表未有承諾會就此作出探討，會上亦未有達成任何共識。

另外，網上學習成為新常態下，據知有委員關注基層電子學習設備不足的問題，現時坊間有不少人進行募捐，惟欠缺統籌角色，有委員促政府跟進相關問題，並將此恆常化。

會上委員同意延續6項由社會福利署推行的關愛基金援助項目。據悉，下次開會將公布《2019年貧窮情況報告》。

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