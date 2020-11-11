教育局訂老師須完成30小時培訓　國家安全、《基本法》為核心內容

因應港區國安法實施，教育局今日（11日）書面答覆立法會指出，在教師培訓方面，教育局新訂定，新入職及擬晉升的教師，須完成30小時核心培訓，內容加入《憲法》、《基本法》和國家安全內容，亦會聯繫具師資培訓的大學，在職前培訓課程加強有關國安內容。 另外，當局會通過學校開展「國家安全教育」，不同科目正檢視和考慮，如何將國家安全內容自然連繫至學科課程。

教育局新訂定，新入職及擬晉升的教師，須完成30小時培訓，核心培訓內容加入《憲法》、《基本法》和國家安全內容。（資料圖片）

教育局本學年起訂定新的教師培訓，包括新入職教師及擬晉升的教師，須分別在首三年內及晉升前五年內，完成30小時的核心培訓。教育局書面答覆立法會交代詳細內容，指《憲法》、《基本法》和國家安全，是核心培訓內容。當局並會聯繫具師資培訓的大學，在職前培訓課程加強有關國安內容。另外，教育局會提供相關選修課程，在今個月中，會推出首個為期三天的相關課程。

另外，教育局通過學校開展「國家安全教育」，指範疇非常廣泛，「，不限於戰爭與衝突、主權與領土的角力；生態安全、金融安全、科技安全、資訊安全等，都是國家安全體系中不可分割的一部分。」正檢視如何自然連繫至學科課程。並且，在現有「憲法與《基本法》」的獨立單元增加有關國家安全的內容，讓學校選擇獨立教授。