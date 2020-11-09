楊潤雄：跟進顛倒鴉片戰爭論教師及中學港獨教材　研教師停牌機制

教育局早前指九龍塘宣道小學一名教師製作宣揚港獨教案，以嚴重專業失德取消其教師資格。教育局局長楊潤雄接受《亞洲週刊》專訪時指出，有兩宗較嚴重個案仍在跟進，其中一宗涉及「顛倒有關香港的歷史事實，對教學的資料沒有核實和求證」，另一宗涉及一間中學的問題教材。據了解，前者為發表「英國為消滅鴉片而向中國發動鴉片戰爭」的可立小學教師，後者則是教材涉及港獨議題。 楊潤雄指，在法律上常任秘書長除了註冊和取消註冊，中間沒有一個法定權力做其他事，希望趁機會研究修改法律，如可要求停薪、扣薪、「停一段時間」等。另外，教育局正針對《國安法》會再特別研製教材供學校使用。

教育局局長楊潤雄披露，跟進兩宗較嚴重的教師問題，不點名指其中一名教師「明顯沒有對學生負責任」。（資料圖片）

楊潤雄狠批顛倒香港史實教師欠專業能力

楊潤雄在訪問中指出，由去年6月至今年8月，教育局共接獲247宗有關教師專業操守的投訴，局方已大致完成調查204宗個案，當中73宗不成立；而成立個案中，一名教師被「釘牌」，21名教師收譴責信，12名教師收警告信，19名教師收書面勸喻及有18名教師收口頭警示，仍有初步成立個案正依照程序處理。

楊潤雄指出，當中有兩宗比較嚴重個案，「一個顛倒有關香港的歷史事實，且他的專業能力覺得也有問題，例如課堂準備不足，對教學的資料沒有核實和求證，明顯沒有對學生負責任。目前還在跟進，由於有時候一些老師不是很合作，我們需要花更多工夫。」他在訪問中未有點名兩名教師。

可立小學教師指英國「為消滅鴉片」而發動鴉片戰爭

翻查資料，嗇色園主辦可立小學一名教師早前在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」而向中國發動戰爭鴉片戰爭，備受抨擊；可立小學向家長發通告就事件致歉，負責教師亦明白自己講解的內容資料有誤。楊潤雄於10月21日在立法會曾回應指，教育局正在積極跟進該個案，校本教材需符合課程發展議會指引，相關資料需持平真實，教師不得對學生灌輸個人政見。

而了解，出現問題的中學教材，內容涉及港獨議題，教育局正跟進投訴。

可立小學常識科教師在教學影片中，將英國發起鴉片戰爭，目的是「為消滅鴉片」，惹來各方狠批。（網上短片截圖）

研修例賦權常秘可將教師停牌

楊潤雄稱，法律上常任秘書長除了註冊和取消註冊，中間沒有法定權力做其他事，他指發警告信、譴責信也只是一個行政決定，「是不是可以有停一段時間，或者不發工資、扣減工資等措施，是不是需要修改法律去做這些事，我們希望趁這個機會研究一下。」

正思考如何處理校園內違國安法行為

就實施《國安法》，楊潤雄說：「我們也在思考，如果學校發生一些違反國安法的行為，可以怎麼處理」，「長遠來說，我們會看在整體課程、不同科目的框架裏，有沒有一些牽扯到國家安全的知識要教呢？國家安全的一個重點是個人身份認同。你要認同自己是一個國民，對國家安全有一個公民責任心。」局方會再特別做一些教材，供學校使用。