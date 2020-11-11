游泳教練涉旺角騷亂燒橫額　官稱不可能不知有示威　裁縱火罪成

游泳教練涉嫌在2016年大年初二旺角淩晨騷亂中，將橫額扔進垃圾桶燒毀，被控縱火罪，案件今（11日）在區院宣判。法官指現場情況，被告不可能不知道現場正在示威，認為正常人必定希望盡快離開險地，但被告不斷在現場徘徊，明顯是希望協助示威者，至於辯方聲稱被告堆路障只為避免警民衝突，法官直言說法無異於「夢遊、智力有問題的人」的辯解，故裁定被告罪成，並把案押後至明（12日）作求情；期間被告需要還押候懲。

被告陳舜堯（32歲，報稱游泳教練）被控1項縱火罪，指他在2016年2月9日焚毀中國香港體操總會的一塊橫額。同案另外2名被告已經認罪，其中譚百熙（22歲，報稱酒保），被控1項暴動罪及1項刑事毀壞罪；王國斌（24歲，報稱學生）則被控2項刑事毀壞罪。

被告不可能不知有示威

法官練錦鴻裁決指，案發當晚旺角有大量人群聚集，有人手持長竹頓地示威、竹枝、碎磚和其他雜物拋在路上，也有人在路上堆放路障。練官認為，被告當時身在人群前方，也有搬動圍欄製作路障，可見他不可能不知道現場有對抗警方的示威活動。

法官指案發當晚旺角有大量人群聚集，有人手持長竹頓地，又將竹枝、碎磚等拋到路上，認為被告陳舜堯不可能不知在示威。(資料圖片)

徘徊現場派物資是協助示威者

練官續稱，身在案發地點的人有可能被誤當作是示威者一員，也有可能在衝突中被誤中副車而受傷；以正常人的思維而言，被告應會希望盡快離開險地，但被告不斷在現場徘徊和派發物資，可見他的出現不是偶然或只想見證示威，而是希望親身協助示威者對抗警察。

示威自由不能成犯罪辯解

練官指，法庭絕對承認香港有示威自由，但示威者不能以此作為在示威當中干犯其他罪行的辯解；從片段所見，被告明顯有意扯下橫額並放進火堆，企圖點燃橫額，加大火勢造成混亂。

指辯方說法似夢遊

練官又分析辯方案情，指被告只是一番善意希望堆放路障避免警民衝突，不知道現場會有危險，又指在將橫額扔進垃圾桶時不知道當時垃圾桶內已經著火。惟練官反駁稱，此說法無異於「夢遊、智力有問題的人」的辯解，指被告身在衝突前線，不可能不考慮如果警方進攻的話他將首當其衝，面臨危險；被告將橫額扔進垃圾桶內時，現場根本未有警員，而現場的路障也有大量空隙，任何人都可以輕易通過，但被告沒有選擇用橫額填補空隙，反而將橫額放在火堆上，可見被告意圖堆放路障防止警民衝突的說法難以置信。

看不到火亦應看到濃煙

練官又指，即使被告看不見垃圾桶內的火舌，也不可能看不到冒出的濃煙，但被告依然將橫額扔進火堆，唯一可能的解釋是他企圖燒毁橫額；最終練官裁定被告縱火罪罪名成立。

案件押後至明（12日）作求情，並將判刑押後至11月23日；期間被告需要還押候懲。

案件編號：DCCC 200/2019