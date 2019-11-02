今年首十個月僅34人捐肝　少去年一半　盧寵茂：或受社會動亂影響

本港器官捐贈的風氣未算踴躍，今年上半年正等候肝臟移贈的人數為64人，但瑪麗醫院肝臟移植中心主任盧寵茂透露，今年截至10月全港只得34宗肝移植手術個案，較去年同期個案少近一半，情況令人擔憂，他估計與社會近日的動亂有間接關係，望港人勿忘正輪候器官捐贈的人士。 身兼香港大學深圳醫院院長的他曾提倡讓港人輪候內地器官，他指港深醫院將來可成港人移植的集中地，但院內服務開展一年多以來僅完成三個器官移植個案，未符合國家要求，不過盧強調會努力達標，又透露料將有一名德國醫生加入港深醫院，壯大肝膽胰團隊。

香港大學深圳醫院院長的盧寵茂曾提倡讓港人輪候內地器官，他指港深醫院將來可成港人移植的集中地。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

瑪麗醫院資深換肝主刀竺兆豪醫生將轉投私營市場，盧寵茂坦言不捨得、但尊重其決定又相信人手不成問題，形容瑪麗團隊有「後浪退前浪」，若遇有複雜的移植手術，如小孩的肝移植時，他必定會回港參與手術。

社會動亂或影響器官捐贈風氣

盧寵茂續指，現時最大的擔憂並非人手，而是肝臟移植宗數的急跌，他透露今年截至10月全港只得34宗肝移植手術個案，當中包括18宗屍肝及16宗活肝移植，而去年全年有53宗肝移植，他預計餘下兩個月的情況亦不會有好轉，形容捐贈的情況令人擔憂。

盧寵茂稱，現時社會大眾的目光聚焦在社會事件上，認為社會上的動亂有可能間接影響器官捐贈的風氣，除了對病人有影響之外，病例少亦會增加新一代醫生培訓的難度：年輕醫生培訓機會減少，而資深的主刀亦少了機會做相關手術以維持自己的技術。

港深醫院難有足夠移植案例

輪候器官的另一條出路，或是在香港以外輪候器官，如內地的醫院。盧寵茂稱，去年有20個港人在內地接受肝移植，另有120人接受腎移植，對病人而言是續命的方法。盧多次提倡讓港人可被列入內地器官輪候名冊，亦希望港深醫院可以成為港人做移植手術的集中地，他解釋，內地人口龐大，獲移植的機會較高，而港深醫院較接近關口，港人不需長途跋涉前往其他大城市如廣州、上海等去尋找機會，對病人而言較方便。

不過內地醫院需取得牌照才可正式做器官移植手術，港深醫院仍未獲發牌，盧寵茂表示主因是醫院所做的移植個案由開院至今只得三宗，未符合國家要求一至兩年內需做十宗的指標，他指一間醫院在一年多內有三人願捐器官，以香港標準而言已屬難能可貴，但內地要求較全球均嚴格，他稱會再努力務求符合該要求。

香港大學深圳醫院歡迎港人到訪。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

引入海外醫生豐富團隊經驗

目前港深醫院已有由12名內地醫生組成的肝膽胰團隊，盧寵茂表示，料將聘請一名目前於德國做醫生的華人加入團隊，正談論細節，該醫生曾來港進行科研工作，在德國亦有進行肝移植手術，盧寵茂希望借吸納更多有海外經驗的人才壯大團隊，對其他醫生而言亦有脾益。