新冠肺炎｜4的士司機疑確診　一人第6次檢測時發現　張竹君稱擔心

本港今日（11日）新增18宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，15宗為輸入個案，3宗屬於源頭不明的本地個案，另外錄得少於20宗初步確診個案。衞生防護中心今日收到的士及小巴特定檢測承辦商的轉介個案，涉及4名的士司機及1名復康巴士司機，當中兩宗已證實為初步陽性。 當局指，其中一名69歲男的士司機，有參與運輸署安排的定期檢測，在第6次接受檢測時發現懷疑染疫。傳染病處主任張竹君說，的士司機會到全港不同地方，目前情況令人擔心。

張竹君直言，在第三波疫情爆發初期，不少確診個案涉及的士司機，目前情況令人擔心。（盧翊銘攝）

衞生署署長陳漢儀表示，衞生防護中心今日收到的士及小巴特定檢測承辦商檢測後的轉介個案，涉及5人，當中兩宗證實為初步陽性，包括一名的士司機及一名復康巴士司機；餘下3宗轉介個案有待覆檢。陳漢儀指，若5宗個案均屬陽性，將是一個嚴重警號。她擔心社區源頭不明傳播鏈仍存在，呼籲市民保持防疫措施及社交距離，阻止疫情反彈。

5宗疑似確診個案涉及4名的士司機，其中一人證實初步確診，涉事77歲男司機，於深水埗海麗邨居住，是唯一一名有病徵個案。他於11月8日開始咳嗽，於門診取檢測樣本瓶後交回，其後檢測結果為初步陽性。他於病毒潛伏期多數留在家，駕駛的士通常會在西九龍黃金商場一帶交更，其病毒CT值介乎15至17，屬發病初期。涉事司機的妻子，於11月5日起亦有不適，已安排送院檢測。

衞生防護中心11月11日收到的士及小巴特定檢測承辦商的轉介個案，當中涉及5人，一名的士司機及一名復康巴士司機證實為初步陽性。（資料圖片）

至於其餘3名轉介的士司機個案，當局仍在覆檢。其中一名63歲患者為半職司機，居於西營盤，最後上班日為11月9日。他本身無病徵，11月7日曾與親戚到過百樂潮州酒家吃飯，席間涉及5至6人。

另一個案涉及一名69歲的士司機，他居於上水，每逢星期一、三、五上班，的士主要在大圍交更，有時會到上水天光墟買餸。他有定期參與病毒檢測，對上一次檢測是10月份，今次是第6次檢測，卻發現疑似中招。最後一名的士司機個案，涉及一名68歲男患者，他已退休一段時間，居於元朗青山公路壆圍村，與包租人同住，最近未有駕駛的士，病毒潛伏期間未有接觸客人。

餘下一名初步確診的47歲男子，任職復康巴士司機，於11月10日經檢測計劃轉介。他本身無病徵，居於火炭，潛伏期間有駕駛保母車，並會接載學生，包括保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園，曾去過東九龍健康中心及柴灣興華邨等。

張竹君指，難以判斷的士司機的感染及傳播途徑。（資料圖片）

傳染病處主任張竹君表示，因上述的士司機個案而要檢疫的人數不多，主要為同住人士。但她直言，在第3波疫情爆發初期，不少確診個案涉及的士司機，目前情況令人擔心：「由於的士司機住在香港不同區，散到周圍都係，行業接觸人面廣，有啲擔心。」

張竹君指，難以判斷的士司機的感染及傳播途徑，個別人士並無駕駛的士，有機會在社區感染，而個別人士的家人更早發病，可能由家人身上感染。她又指，的士司機上班時會到不同地方用膳，亦會接觸乘客，有機會從不同途徑感染。

張竹君又引述港大研究顯示，11月中的梅窩、大埔個案都是同一傳播鏈，反映病毒目前正廣泛地傳播。她說，10月中之後，梅窩酒店群組出現新病毒株，最近個案雖然較分散，但排序分析反映同之前不同，病毒正在社區散發。

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