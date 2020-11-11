新冠肺炎｜兩宗本地個案住葵涌及荃灣　一人病毒量低或屬隱形患者

本港今日（11日）增18宗新型肺炎確診個案，當中3宗個案是本地源頭不明個案，包括一名住在葵涌的七旬退休男子，患者因自身問題入院，接受病毒篩查時發現對病毒呈陽性，惟其體內同時有抗體、病毒量低，意味患者可能是之前的隱形個案。 另一宗個案、44歲男子住荃灣，於沙田石門工作，常到京瑞廣場內多間食肆用膳，其7名同事需隔離檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增的3宗本地個案均屬源頭未明個案，其中一名患者是76歲退休男子（第5391宗個案），住在葵盛西邨第9座。患者因其他健康問題，11月9日入住荃灣仁濟醫院，入院前篩查發現其對新冠病毒呈陽性， CT值約40，意味病毒量低， 院方亦同時為病人做抗體測試，其抗體測試亦屬陽性。

張竹君指，患者或是較早前的確診個案，惟當時無發現。患者報稱平日會去荃灣公園，以及旺角登打士街附近公園，亦有去過旺角金苑酒家用餐。

張竹君公布，本港3宗源頭未明個案患者的行蹤。（盧翊銘攝）

有患者行蹤遍布多區餐廳

另一宗本地個案，患者是居於荃灣全城匯7座的44歲男子（第5399宗個案），患者自11月6日起有喉嚨痛及流鼻水，11月8日向私家醫生求診，9日交回樣本後確診。

當局透露，患者在石門偉達中心一間公司任職項目經理，公司共有7位同事，將送往檢疫中心。

患者曾到多家食肆 包括如心海景酒店中菜廳

患者到過的餐廳眾多，平日多於石門京瑞廣場的餐廳午膳，常到的餐廳包括狀元橋米線、麗島小廚、台豐台灣美食等，近兩日有光顧石門新貿中心的永興食堂，晚飯則曾於荃灣荃新天地的米線陣用餐，亦到過如心海景酒店內的如粵滬中菜廳。

另外，患者於11月5日、即發病前一日，曾與一位朋友到過西貢海灣吧Beach Pub飲酒。

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