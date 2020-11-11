新冠肺炎｜兩人違檢疫令離開住所　分別被判罰款及監禁14天

衞生署公布，兩人因違反檢疫令，今日（11日）於裁判法院被判刑。一名33歲男子從外國地區回港，在檢疫令尚未屆滿前，於3月底離開其檢疫地點，被判處罰款30,000元。另外一名46歲女子從內地或台灣回港，在檢疫令尚未屆滿前，於10月初離開其檢疫地點，被判處即時監禁14日。衞生署發言人表示，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

違反檢疫令的44歲女子，今日於觀塘裁判法院就兩項罪行共被判處即時監禁14日。（資料圖片）

衞生署公布，兩名人士因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日於裁判法院被判刑。



首宗涉及一名33歲男子。該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月23日及24日離開其檢疫地點。他被控兩項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）第8（1）及8（5）條，今日於東區裁判法院就兩項罪行各被判處罰款15,000元，合共30,000元。



第二宗個案涉及一名46歲女子。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於10月3日及4日離開其檢疫地點。她被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條，今日於觀塘裁判法院就兩項罪行共被判處即時監禁14日。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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累計66人違檢疫令罪成

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。



衞生署發言人表示，政府對違反檢疫令的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守規例。截至今日，共有66人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。