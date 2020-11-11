張祺忠涉殺妻｜警未見張妻離家跡象開始起疑　辦公室內發現屍體

港大機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，控方繼續傳召調查的警員作供，並透露屍體發現的經過。重案組警長供稱，張雖報稱其妻失蹤，惟警方卻發現張妻似未有離開過居住的偉倫堂，遂再找張調查張，張卻反問：「點解你懷疑我？」警員3天又兩度到張的港大辦公室，第一次到辦公室時嗅到怪味，但未有發現。第二次搜查時，在一木箱內發現一行李篋，警員打開後，發現張妻僅穿內衣褲的屍體。

警疑陳未有離開過住所

警署警長張紹賢稱，案發時隸屬港島區重案組。他指，於2018年8月25日從上司的訓示中得知，被告張祺忠（56歲）報稱其妻陳慧文（53歲，下稱：陳）失蹤，惟調查發現陳未有離開居住的港大偉倫堂。

警方遂於同日晚上和被告等人在港島區重案組的總部會面。警員之後開車帶被告返回偉倫堂。張在陪同被告時，曾問對方為何陳的胞妹曾提出，就陳失蹤一事報案，被告反對。被告解釋以為陳只是前往旅行，數天後會回家。

四名警員的主要證供。(詳見下圖)

被問是否收埋陳 被告沉默10秒

張之後問被告是否「收埋」陳，被告當時沉默10多秒，之後反問：「點解你懷疑我？」又否認「收埋」陳。他們到偉倫堂後，曾到15樓，被告的上半身一度伸出「壆位」，由於擔心被告有危險，張用手拉著被告的腰，並把他帶到安全位置。

經過辦公室時神色緊張

他們之後至港大黃克競樓調查，期間被告曾發送訊息。而他們在7樓經過被告的辦公室，被告神色緊張，聲稱未有在房內打開木箱。被告應警員要求開門，張嗅到怪味，曾試圖找到氣味來源但不果。此外，因房內有雜物掩蓋，同時張等人當時沒有徹底搜查，當時沒有發現。

被告突說：你懷疑我 我想死

同時，張收到被告女兒男友的電話，指被告曾在WhatsApp的家庭群組中發送訊息，聲稱想自殺。張立即查看其電話，發現被告曾發送訊息「I wanna jump」。被告隨即變得激動和不合作，謂：「你懷疑我，我想死」。被告冷靜後，帶警員到黃克競樓其中一間房，房內有6塊木板和1輛板車。

稱異味或來自死老鼠

至8月28日，張再到黃克競樓7樓調查。惟升降機門打開時，便傳來屍體腐化的氣味，整層只有被告的辨公室打開門。張到被告的辨公室，查間為何7樓有此氣味，被告回應：「可能死老鼠。」期間，張多番問：「你老婆生定死？」、「你老婆在哪？」驚慌的被告未有直接回應。

再搜辦公室發現白色木箱

其他警員搜查同層其他地方，但未有發現。張的同袍之後搜查被告的辨公室，最終發現一個白色木箱。張問被告，陳的屍體是否被藏在箱內，被告謂：「你都搵到個箱，我唔洗講，你都知。」

陳頸上被兩條電線纏著

木箱被打開後，發現內有一個行李篋，篋內有陳的屍體。張形容，陳的屍體「縮埋在篋內」，穿內衣褲，頸上被兩條電線纏著。被告亦因涉謀殺被捕。

張在辯方盤問時稱，調查期間認為有多個可能性，如陳自殺，或陳和被告合謀，「嚇」他們的子女，因此當時未肯定被告是疑犯。

被告張祺忠，56歲，被控一項謀殺罪，指他約於2018年8月17 日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。案件明續。

案件編號：HCCC292/2019

張祺忠涉嫌殺妻的經過。(詳看下圖)