傳真社：漁護署高官及親屬申「飛丁」蠔涌建屋　政府疑未通知村民

漁護署助理署長薛漢宗5年前申請在西貢大浪鹹田村興建丁屋，收到1.8萬份反對意見，被城規會否決。事隔多年，傳真社發現，原本是大浪原居民的薜及其親屬，近日改為越村申請「飛丁」建屋，改到鄰近匡湖居的蠔涌村興建4間丁屋，估計建成後價值達8,000萬元。傳真社指，雖然地政總署有於大浪的告示板，張貼相關建屋申請的公告，但通告未見貼於蠔涌村，該村村長亦表示不知情。然而按照公告，反對書須於明日（12日）或之前送達。

反對書最遲明日送達

傳真社報道指，地政總署在大浪的鄉村告示板，貼出3張建屋申請及收集反對意見的公告，內容提到該村有7名居民，擬在蠔涌村不同地點興建丁屋。通告日期為10月29日，反對書必須於明日 （12日）或次前送達。

3張通告中，其中一張提到薛漢宗與另外3人，分別為薛漢輝、薛漢發及薛漢明，申請在蠔涌村附近，丈量約份244約地段第1945號A分段第14至17小分段，興建合共4間丁屋。不過傳真社指，蠔涌村內，包括蠔涌新村南邊圍路、蠔涌村小巴站及蠔涌南邊圍的告示板，均不見貼有上述申建丁屋的公告，而且大浪與蠔涌村相距甚遠，村民難以得知建屋申請的詳情，及提出反對。

蠔涌村長：至今未收到通知

傳真社向蠔涌村村長張土勝查詢有關「飛丁」往蠔涌村建屋事件，張表示對此全不知情，至今亦不見有相關公告張貼出來。他指，一般處理「飛丁」申請時，地政總署須於申請人原來的鄉村，以及接收「飛丁」申請的鄉村，張貼告示，並在張貼公告後兩星期內寄信通知，惟自己至今未收到通知。

蠔涌村村長張土勝稱至今未收到通知。(傳真社圖片)

料四屋建成後值8000萬元

傳真社指，土地註冊文件顯示，4幅涉及薛氏建屋的地皮，現時分別由薛漢宗、薛漢輝、薛漢發及薛漢明持有，同時於今年2月24日，各以200萬港元從港峻發展有限公司購入。資料顯示，港峻發展的股東為柳明心、倪錫強及姚祥欽，其中柳明心曾創立新界地產建設商會及江庫集團有限公司，與倪錫強同是江庫財務有限公司的股東和董事。另外，去年9月解散的江庫集團，曾活躍於村屋地產發展，與薛氏申請建屋位置鄰近的西貢御庭園，正是其早年發展項目。

綜合當區地產代理提供的丁屋放售盤，傳真社指，視乎裝修、位置和景觀，蠔涌村一帶整幢丁屋約售1,850萬至2,650萬元不等，推算薜氏4間屋估值約8,000萬元。

2015年申鹹田村建屋收1.8萬份反對意見

事實上，薛漢宗並非首次申建丁屋，他曾與親屬在2015年入紙城規會，申請在鹹田村的官地上興建5間丁屋，政府收到1.8萬份反對意見，多個政府部門亦提出反對，最終遭城規會否決；2016年3月，薜氏再就同一項目在城規闖關，合共再收到9,208份支持建屋的意見書，不過城規會於2017年1月有條件批准，薛氏須在2021年1月13日前，提交合符要求的設計圖則，不過該段鹹田村官地仍未有任何工程動工或建築物，未知薛氏是否已放棄或撤回申請。

傳真社向發展局及地政總署查詢，薛漢宗等人是否以大浪村丁權「飛丁」到其他村落申請興建丁屋、查詢申請的理由、批准「飛丁」的準則、原村落土地是否已用盡，以及鹹田村當年已有條件批出土地，今次是否重覆批准建屋等，發展局及地政總署至截稿前沒有回覆。