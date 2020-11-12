上呼吸道感染｜戴口罩、做足措施仍爆發　專家稱兩因素致防不勝防

上呼吸道感染個案本周內突然急增逾近千宗，爆發個案中約六成涉及幼稚園及幼兒中心。呼吸系統專科醫生梁子超表示，上呼吸道感染是常見疾病，引致感染的病毒已經風土化，可經飛沫、空氣、直接及間接觸等傳播，「年年開學，轉季都會有」。 在疫情下，學生已戴口罩、學校亦做足防疫措施，為何仍有傳染病爆發？梁子超分析有兩大因素所致，既因幼童免疫力較低；加上復課及社交措施放寬後，人群聚集活動增多，故即使做足防疫措施，仍會防不勝防。他建議家長在這段日子盡量安排子女留在家中。

截止今早9時半，衞生署錄得171宗上呼吸道感染個案，超過1,900人受影響，其中101宗、即近六成涉及幼稚園、幼兒園暨幼兒中心或幼兒中心。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，上呼吸道感染是普通疾病，引致的病毒已風土化，在社區不斷廣泛傳播；病毒可從飛沫、空氣、直接或間接接觸傳播，而且病徵輕微，一般是流鼻水、咳嗽、發燒。

梁續指，每年開學後不久，天氣轉涼，學校就會出現多宗上呼吸道感染個案。惟本周感染個案宗數急升，估計主因是幼童本身的群體免疫力較低；其次，早前社交距離措施一度收緊，市面人群聚集減少，自然感染個案則較少，群體免疫人數未得以補充，當復課及社交措施放寬後，聚集活動增多，社區病毒源增加，即使幼童戴口罩、做好手部衞生，仍會防不勝防。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，上呼吸道感染是常見疾病，引致感染的病毒已經風土化，可經飛沫、空氣、直接及間接觸等傳播，「年年開學轉季都會有」。（資料圖片）

延長停課關鍵 視乎第三波新冠肺炎疫情有否反彈

政府今日宣布暫停全港幼稚園及幼兒中心面授14日，梁子超指，從風土病角度，今次感染宗數不算是「好大嘅爆發」，往時毋須停課。他相信，因正值新冠肺炎疫情的敏感時期，擔心會影響疫情監察，故要停課兩周，穩定上呼吸道感染宗數。

梁認為，幼稚園是否需要延長停課，關鍵是新冠肺炎第三波疫情有否反彈。若疫情惡化，屆時全港學校則需要暫停面授。他建議，家長在這段日子盡量安排子女留在家中，減少聚會交流，可較有效防範。