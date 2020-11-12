上呼吸道感染｜逾百校爆發　周六起幼園停面授課堂14天

上呼吸道感染大爆發，食物及衞生局局長陳肇始表示，截至今早(12日)上午9時半，衞生防護中心共接獲171宗爆發上呼吸道疾病個案，涉及逾1,900人，近六成涉及幼兒，情況令人擔心及憂慮。 陳指出，雖然暫時未有師生出現新冠肺炎確診個案，但考慮冬季流感高峰將至、公營醫療系統壓力、幼兒自理及個人衞生情況，決定所有幼稚園及幼兒中心，由本周六（14日）起停面授課堂14天。11月17日後再決定是否要延長，教育局及社會福利署已陸續通知安排。

陳肇始表示，周六起幼園及幼兒中心停面授課堂14天。（歐嘉樂攝）

陳肇始表示，即使已強制戴口罩，學校努力採取各項感染控制措施， 但理解幼兒年紀細，自理能力較弱，上呼吸道感染傳染病容易廣泛爆發。她指，希望停面授課堂措施，有助紓緩上呼吸道感染傳播，並預防其他傳染病，減低造成大型爆發風險。

陳肇始提醒及呼籲家長，如小朋友有任何病徵尤其發燒、喉嚨痛等，切勿繼續上學。而小朋友活動，或課餘時間，有不少家庭會有大聚會，小朋友多外出，她認為，家長應減少帶學童參加課外活動，避免去人多地方，減低交叉感染機會。至於學校方面，教師若有不適應立即求醫，因教師有好多學生要教授及照顧，如果有擔心，希望老師踴躍檢測。

被問為何周六才實施 陳肇始︰已是果斷決定

被問到為何要等到周六才實行，陳肇始解釋，有關當局有一定考慮，形容已是「果斷」決定。衞生防護中心總監黃加慶表示，中心有機制留意爆發情況，今次幼稚園上呼吸道感染爆發來得急，在10月中、10月底未有相關爆發通知，到11月初，直至本星期個案數字及涉及人數升得急。他強調，停面授課堂合適及有必要，希望加強措施令爆發不會急速上升，會留意隨後發展。

教育局首席助理秘書長蘇婉儀指，關注幼稚園學生健康，一直與衛生署密切溝通， 當局在可行情況下，盡快暫停面授課程，不希望疫情擴散。當局與衞生署有溝通，並作出果斷決定。

社會福利署助理署長葉巧瑜稱，各部門已緊密聯絡，並向幼兒中心及特殊幼兒中心發放相關資訊，當局已在可行下的最快時間作出決定，決定11月14日起開始暫停服務。這段時間，如家長有特別困難或有特別照顧需要，相關中心可提供支援，家長可與中心聯絡。

衞生防護中心昨晚（11日）公布正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及兩間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學，一共涉及259名學童。事實上，截至昨日至下午４時，衞生防護中心共接獲129間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及1,540人。中心正調查9間學校的個案，涉及兩間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學，一共涉及259名學童。