嫖客打爆鳳姐頭骨及4顆牙　官斥極度卑劣兼踐踏事主尊嚴　囚兩年

地盤工召妓後聲稱，事後遭工友嘲笑，認為鳳姐將其資料「擺上網」兼「收貴咗」，於是上門找鳳姐並對她拳打腳踼，令對方4顆牙齒碎裂及右顳骨骨折，並出現視力模糊，要留醫近3個月。地盤工早前承認意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，法官今（12日）判刑時斥被告行為卑劣，不但傷害事主身體，更踐踏她的尊嚴，行為可恥，事主的傷勢令人慘不忍睹，判被告囚2年。

被告陳建生（34歲），被控於去年5月16日在荃灣某單位襲擊X，致她身體受嚴重傷害，而X為性工作者。

遭嘲笑認為事主把其資料放上網

被告的背景報告顯示，被告去年離婚，與母親及胞妹同住一個劏房單位，性格孤癖，他曾找X提供性服務，但後來遭同事嘲笑，認為是X將他「擺上網」，於是找X報復。被告今日在庭上向X表示歉意。

被告陳建生承認嚴襲擊一名性工作者，被判入獄2年。(資料圖片)

折返單住再施襲極為卑劣

法官判刑時指，被告特意登門襲擊X，事件涉預謀，雖然被告單獨行事，沒用武器，但他身形健碩、孔武有力，襲擊X致她倒地後仍不罷休，第一輪襲擊後又再返單位施襲，極為卑劣。

踐踏事主尊嚴行為可恥

法官指，X為性工作者，因事件受到巨大恐懼及無助，而X為弱勢社群，應要受到保護，但被告不但傷害其身體，更踐踏她的尊嚴，行為可恥，X的傷勢令人慘不忍睹。法官又斥被告自私、罔顧法紀，令人髮指。

指事主上次服務收貴咗

案情指，2019年5月16日晚上，X聽到門鈴應門後，被告出現在門外，指X上次提供性服務時「收貴咗」，向X拳打腳踢，X倒地後他仍繼續施襲，被告及後離開單位，在走廊遊蕩，X報警。被告之後折返單位再襲擊X，警方稍後在大廈樓梯間找到被告。

事主需留院3個月

被告被捕後聲稱，X擺他的資料上網，於是襲擊她。X送院後被發現4顆牙齒碎裂，視力模糊，頭皮出現血腫及右顳骨骨折，X留醫近3個月才出院。被告在錄影會面又稱，自己事前喝了6罐啤酒。

案件編號：DCCC458/2020