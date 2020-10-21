理大設計系女生涉藏錘　辯稱用以敲鉚釘做裝飾　庭上示範打爆釘

四名學生涉嫌去年在黃埔非法集結被控，理工設計系女學生，並被指案發時懷有錘子，今(21日)在九龍城法院出庭自辯，並解釋當日「八卦」才會身在現場看示威情況，至於被搜出的錘子，是用來為裙子功課鉚釘做裝飾用的。裁判官卻指釘與釘頭長度不同，著女生即場示範鉚釘，女生卻把釘打爆，之後解釋這工序有難度，平日也要試5至6次，又稱網上有教學片證可行。案件押後至10月30日作結案陳辭。

4名學生被告：傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生，同被控一項非法集結罪，和一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，指他們去年10月27日在黃埔非法集結。傅因涉管有一把錘，另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

原定往KFC用膳再回工作室

首被告傅詠琳供稱，她是理工大學時裝設計學系二年級生，案發時要縫製一條裙作為學期功課，故在案發之前一段時間就備下一把錘，準備把窩釘釘進裙子週邊做裝飾。案發當日她放工回宿舍，將錘子和窩釘放進背包後往聚寶坊KFC(家鄉雞) 晚餐，準備餐後回工作室工作，途中聽到有人高叫口號，出於「八卦」往天橋觀看後離開，強調不知當日黃埔有示威者聚集。

4名學生被告：傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生，同被控一項非法集結等罪，在九龍城法院受審。(資料圖片)

控方質疑食肆快關門

控方質疑傅的說法，指案發時已接近晚上十時，KFC 已接近關門，質疑傅為何仍選擇前往，又不明白傅為何會要帶同錘子手套工具一同晚膳，直指傅當時是往集結現場。傅否認，並稱她計劃晚膳後直接到工作室工作，才把工具帶在身，她又誤以為KFC營業至晚上十時半。

官指窩釘與釘頭長度不同

裁判官嚴舜儀卻發現傅身上搜出的鉚釘與釘頭長度不同，應難以釘進裙內，被告買鉚釘時亦沒有裙子測試，對傅的說法感質疑。傅認沒帶裙子去買釘有疏忽，但稱裙子物料非特別厚，故選擇購買一對普通釘子作測試，她事後實測亦發現可行。

庭上示範敲爆釘

嚴官卻繼續追問，並從證物中拿出釘及錘子等物，要求傅在證人欄上即席測試，傅試釘數次後，釘即被敲爆。傅解釋稱，她在校內測試時也不是每次都成功，需要測試5至6次，又稱她第一次嘗試時需要接近30分鐘才成功。控方則指，從測試可見該鉚釘根本不能釘進裙內；傅否認，又指網上有教學片段可供控方參考。

第一被告作供完畢後，其他被告均表示沒有其他證供，主任裁判官嚴舜儀遂將案件押後至10月30日作結案陳詞。

案件編號：KCCC 656/2020