逾300間酒吧參與「安心出行」　業界：自願性質不會強制顧客登記

政府推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，下周一（11月16日）起可供市民下載使用。持牌酒吧會所聯會今日（12日）表示，截至目前已協助逾300間酒吧登記參加「安心出行」計劃，惟顧客是否登記或掃描二維碼與否，均屬自願性質，不會強制執行。 另外，聯會亦協助約180間酒吧，登記參與特別群組病毒檢測，該會呼籲業界積極配合兩項計劃，同時期望政府加強打擊無牌賣酒處所，日後不要「一刀切」勒令酒吧停業，而是要求個別出現確診個案酒吧停業清潔消毒。

梁立仁（右二）指出，截至今日已協助逾300間酒吧登記參加「安心出行」計劃，但顧客登記或掃描二維碼與否，均屬自願性質。（鄺曉斌攝）

香港持牌酒吧會所聯會今日在記者會中表示，正規持牌酒吧復業後，曾試過在一晚內遭三度查牌，導致不少顧客感「無癮」。聯會批評政府打擊無牌處所力度不足，聯會創會會長梁立仁形容，警方及食環署做法形同掃蕩，期望當局以呼籲、提醒及溝通方式，取代上述做法。

與此同時，持牌酒吧會所聯會呼籲警方，不要將無牌賣酒處所與酒吧混為一談。聯會直斥無牌處所「不屬酒吧界一員，劃清界線、勢不兩立」。該會期望當局加強執法，取締無牌處所。

持牌酒吧聯會亦協助約180間酒吧登記參與特別群組病毒檢測。（鄺曉斌攝）

在中環經營酒吧的聯會創會幹事王智賢說，部分所謂「樓上吧」或派對房間（Party Room）均有無牌賣酒問題，期望當局正視，否則對持牌酒吧不公。他認為，若當局再需要收緊防疫措施，不要「一刀切」勒令全部酒吧停業，而是要求個別出現確診個案酒吧停業清潔及消毒。

持牌酒吧會所聯會呼籲警方不要將無牌賣酒處所與酒吧混為一談，期望當局加強執法，取締該些處所。（鄺曉斌攝）

另外，政府推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式（app），當用家到達參與計劃的場地，可掃瞄二維碼，記錄進出時間資料紀錄，程式毋須登記用戶姓名及位置等資料。如果有確診者曾於相若時間到過同一場所，程式會自動發出通知，目前共有逾6,000個政府場地參與，逾1.8萬部的士使用。

梁立仁指出，截至今日，已協助逾300間酒吧登記參加「安心出行」計劃，但他強調，顧客是否登記下載app或掃描二維碼，均屬自願性質，不會強制顧客。他續指，聯會亦協助約180間酒吧登記參與特別群組病毒檢測，日後亦會定期協助業界參與檢測，確保酒吧屬「無毒空間」。