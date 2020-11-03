新冠肺炎｜不明源頭男患者花園道冠君大廈工作　曾到雲咸街酒吧

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆不定。衞生防護中心今日（3日）公布新增9宗個案，其中3宗屬於本地個案，當中一人感染源頭不明。不明源頭個案涉及一名36歲男患者，他在中環花園道3號冠君大廈上班任文職，居住於銅鑼灣人和悅大廈，潛伏期曾與約20名朋友踢足球，另外曾到鴨脷洲深灣軒運動場打籃球。 該名男患者潛伏期也曾到中環雲咸街酒吧Bar De Luxe消遣，亦曾在其中環辦公室與約10人「打牌」。

11月3日一宗本地個案（編號5343）的感染源頭未明，涉及一名36歲男患者，在中環花園道3號上班任文職。（資料圖片）

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患者居人和悅大廈

衞生防護中心公布今日新增9宗個案，其中3宗是本地個案，6宗屬輸入個案。其中一宗本地個案（編號5343）的感染源頭未明，涉及一名36歲男患者，他居住於銅鑼灣人和悅大廈，在中環花園道3號上班任文職，10月29日為最後上班日，11月1日到養和醫院求醫，至今日確診。

翻查資料，花園道3號包括前稱花旗銀行大廈的冠君大廈，以及中國工商銀行大廈，為中環區的甲級寫字樓，進駐公司主要為金融、投資及銀行業。

上月中黃竹坑運動場踢足球 曾在辦公室「打牌」

該名36歲患者在潛伏期時，10月17日曾與約20名朋友在黃竹坑運動場踢足球；10月25日曾到鴨脷洲深灣軒會所的運動場，與數名朋友打籃球，當晚亦曾到中環雲咸街酒吧Bar Deluxe消遣。10月21日及28日，男患者曾在其中環辦公室與約10名朋友「打牌」，全部人須送往檢疫中心。

傳染病處主任張竹君表示，曾與該名男患者一起活動的人士及其約200名辦公室同事，均會獲發病毒檢測樣本瓶，截至目前未有其他相關個案。

至於今日新增的6宗輸入個案，分別由美國抵港（編號5339）、3名從英國抵港（編號5340、5341及5345）、由菲律賓抵港（編號5344）及由印尼抵港（編號5346）。

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