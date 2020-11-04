承辦商周五起向酒吧員工派樣本瓶　酒吧區設流動車輛予顧客取樽

新冠肺炎疫情持續，本港今日（4日）新增3宗確診個案，當中2宗為本地感染。食環署宣布，將與檢測承辦商Prenetics主動聯絡酒吧營辦人安排檢測服務，於周五（6日）起連續兩星期到酒吧向員工派發樣本瓶，並在隨後一至兩日收回樣本。 此外，本周五起亦會安排流動車輛在周末期間停泊在酒吧區，向顧客派發樣本瓶。

檢測承辦商將於本周五（11月6日)起連續兩個星期，為酒吧員工提供一站式收集樣本及檢測服務。(廖雁雄攝)

食物環境衞生署指，上周與多名酒吧及酒館業界代表溝通或會面，業界代表指會配合食環署及檢測承辦商為酒吧及酒館員工提供的病毒檢測服務。檢測承辦商將於本周五起連續兩個星期，提供一站式收集樣本及檢測服務。檢測承辦商會向酒吧及酒館營辦人派發樣本瓶，以供員工採集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。

10月起收回5400個樣本作檢測

檢測承辦商會主動到訪各酒吧及酒館進行相關工作，如酒吧營辦人有需要亦可致電檢測承辦商熱線查詢或跟進有關安排。由10月1日至今，檢測承辦商已向逾420間酒吧及酒館派發超過8300個樣本瓶，並已收回約5400個樣本作檢測。

此外，本周五起連續兩周的周五至周日晚上，檢測承辦商會再次安排流動車輛停泊在酒吧區向顧客派發樣本瓶。

由11月6日起連續兩星期的星期五至星期日晚上，檢測承辦商會安排流動車輛停泊在酒吧區。（資料圖片／羅君豪攝）

本周五起流動車在酒吧區派樽

此外，本周五起連續兩周的周五至周日晚上，檢測承辦商會再次安排流動車輛停泊在酒吧區向顧客派發樣本瓶。顧客可於本周六（7日）至11月17日上午9時至下午5時，自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

檢測承辦商流動車輛停泊位置及時間

日期 地點 11月6日 中環雲咸街60號中央廣場附近 11月7日 尖沙咀金巴利道25號附近 11月8日 灣仔駱克道88號附近 11月13日 堅尼地城爹核士街38-40號附近 11月14日 旺角西洋菜南街兆萬中心附近 11月15日 中環士丹頓街36號附近