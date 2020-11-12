新冠肺炎｜增23確診6無源頭　患者曾赴The One譽宴星海300人婚宴

本港新冠肺炎疫情現反彈跡象，今天（12日）新增23宗確診，當中16宗屬輸入個案，餘下的7宗本地感染中，6宗都屬源頭不明的個案。這6宗個案中，有5人是司機，包括4個的士司機及一個復康巴司機。 而餘下一宗源頭不明個案，患者是一名42歲男子，在九龍灣展貿中心工作，住在青龍頭豪景花園。患者在傳染期曾到過多間餐廳，分布在大角咀、太子、屯門、九龍灣等地。他在10月底更曾到The One「譽宴星海」，出席一個有200至300人的婚宴。其密切接觸者中，有人為教師或學生，有4間中小學及幼稚園，都需停課一、兩天，等待涉事人士檢測結果。

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7宗本地個案中，只有一宗與早前個案有關連，患者是一名7歲男童，他是確診者的家人，11月6日送入檢疫中心，昨天開始發燒。

而6宗無源頭的個案，5人是昨天初步確診的司機，包括4個的士司機及一個復康巴司機。

餘下的一宗源頭不明的個案是一名42歲男子，他在九龍灣展貿中心工作，住在荃灣區青龍頭豪景花園8座，他在11月9日感到不適，求醫後確診。他在傳染期曾到過多間餐廳，分布在大角咀、太子、屯門、九龍灣等地，例如屯門啟豐商場小桃園餐廳小廚、太子元朗冰室及九龍灣台灣麵等。

他在10月底也曾到The One的「譽宴‧星海」出席一個有200至300人的婚宴，該婚宴4人一枱，但「全場較滿」，當局會接觸婚宴主辦者，呼籲出席婚宴者到附近地方檢測。他的密切接觸者中，有人在學校讀書或工作，4間學校都需先停課一、兩天，等待密切接觸者的測試結果，涉事學校包括青衣灝景灣學之園幼稚園、梨木樹天主教小學、天主教郭得勝中學及長沙灣宣道國際學校。