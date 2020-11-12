上呼吸道感染｜幼稚園周六起再停課　家長反應：安全最緊要

本港近日錄得多宗上呼吸道感染爆發個案，涉及多間幼稚園，政府今日（12日）宣布所有幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課堂或服務14日至11月27日。 有家長對新安排表示諒解，認為子女安全最重要；但部分家長亦稱未來兩星期需暫時放下工作，影響家庭收入感有壓力。對於有關安排是否應該延伸至小學，有家長坦言感矛盾，因早前停課多時，校内在趕進度，還要幫子女在校外補課，擔心再停回校會影響學業。

政府宣布所有幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課堂或服務14日至11月27日。（勞敏儀攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，截至今早9時半，衞生署錄得171宗上呼吸道感染爆發個案，逾1,900人受影響，當中近六成涉及幼稚園、幼兒園暨幼兒中心，未發現新型肺炎確診個案，但情況仍令人擔憂。

家長葉女士表示，平日會叮囑小朋友盡量避免在校除口罩、共用物件等，坦言停止面授「有少少影響，但安全最緊要，大人自己調節囉」，又指面對疫情持續，「一日未除得口罩，一日都仲要擔心」。她認為政府預告周六停課安排合理，如若明日立即暫停回校，會打亂家長原定安排。

陳肇始表示，截至今早9時半，衞生署錄得171宗上呼吸道感染爆發個案，逾1,900人受影響，當中近六成涉及幼稚園、幼兒園暨幼兒中心。（歐嘉樂攝）

家長蔡先生對爆疫情況感擔憂，亦防不勝防，認為停止面授、改zoom上課是好事，避免同學之間互相傳染，加上太太是全職主婦，故不擔心無人照顧。他坦言，早前疫情稍緩和，有帶小朋友到公園、商場玩樂，現會盡量減少外出。

有家長對新安排表示諒解，認為子女安全最重要。（勞敏儀攝）

此外，有不願透露姓氏的家長表示，每日會做數小時家務助理，但兒子又將面對暫停回校上課半個月，只能暫停兼職，減少約三千多元收入，坦言有經濟壓力。

全職家庭主婦賴太有一對子女分別就讀K3及小一，她認為新安排對雙職家長影響最大，不過女兒就讀的幼稚園已表示，若家長無暇照顧，仍可送子女回校托管。賴太說目前幼稚園的防疫安排亦不錯，例如暫停校內茶點，改獨立包裝讓小朋友帶回家；以前一張檯坐四人，現減少至兩人。被問及小學是否也應停止面授課堂時，她感到矛盾，解釋指健康重要，但早前停課多月，讀小一的兒子回校後要趕進度，而擔心落後，她在兒子課後亦找人幫其補課。

另有家長認為，學校及政府行政或功課等安排或需時，理解周六才開始停止面授的決定，坦言疫情下已適應新常態，這兩星期子女會留在家中透過Zoom上課，直言「好多功課、練習，家長唔洗特登去買」。

官方新聞稿稱，教育局建議學校用其他模式讓兒童在家中學習同時，又提醒學校和家長避免讓幼兒長時間使用電子屏幕產品，讓眼睛適當休息，因此，原則上實時網上授課形式的電子學習不適用於幼稚園。