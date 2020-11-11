9間學校259人現上呼吸道感染　高主教書院小學部、迦南幼稚園上榜

衞生防護中心今日晚上（11日）公布正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及兩間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學，一共涉及259名學童。 中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。

名單上包括灣仔高主教書院小學部、九龍塘迦南中英文幼稚園、迦南幼稚園(麗港城)、九龍城民生書院小學等。

高主教書院小學部共16男4女，年齡介乎7至8歲的學童出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵。（高主教書院小學部網站圖片）

今日至下午４時，衞生防護中心共接獲129間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及1,540人。中心正調查9間學校的個案，涉及兩間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學，一共涉及259名學童。

兩間幼稚園暨幼兒中心分別為，旺角樂希幼兒學校及沙田粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園。

一名幼兒經治療後出院 全部幼兒情況穩定

樂希幼兒學校共9男17女的2歲幼兒，由本月6日起出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵，當中10人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院。粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園則有2歲至4歲，共17男9女的幼兒，同樣由本月6日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵，當中22人已經求醫；全部情況穩定，一人經治療後已出院。

至於4間的幼稚園則為觀塘迦南幼稚園(麗港城)、深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、九龍塘九龍迦南中英文幼稚園，以及東涌善一堂逸東幼稚園。

東涌善一堂逸東幼稚園共54名學童出現上呼吸道感染徵。（善一堂逸東幼稚園網站圖片）

善一堂逸東幼稚園54人不適 富東邨有幼稚園早前已在調查名單中

迦南幼稚園(麗港城)的9男11女，於本月2日起出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中18人已經求醫。仁愛堂龐盧淑燕幼稚園的共29男13女，他們則於本月4日起有咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵，當中29人已經求醫。九龍迦南中英文幼稚園則有13男11女，於本月5日起出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵，當中20人已經求醫。以上所有學童的年齡介乎3至5歲，全部情況穩定，毋需入院。

至於善一堂逸東幼稚園的共24男30女，年齡介乎3至6歲，他們於本月2日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中31人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院。

▼即睇正確洗手步驟▼

高主教書院小學部20人有發燒等病徵

小學方面，分別為元朗八鄉中心小學、灣仔高主教書院小學部，及九龍城民生書院小學。

八鄉中心小學共14男8女，年齡介乎4至8歲的學童，本月6日起出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，當中9人已經求醫。高主教書院小學部則有16男4女，年齡介乎7至8歲的學童在本月5日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中4人已經求醫。民生書院小學亦有共10男15女，年齡介乎6至9歲學童出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛的病徵，當中24人已經求醫。以上所有人的情況穩定，毋需入院。