的士業研車廂裝隔板減接觸　司機質疑成效　倡乘客戴好口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（12日）再增4名的士司機確診。《香港01》得悉，有的士業界近日正研究在的士車廂內，於前後排座位間加設隔板，減少司機與乘客接觸機會。的士商會透露，已從日本訂購隔板，初步打算先行在數輛的士上安裝，不過的士改裝仍需運輸署同意。 不過有的士車行對於加隔板有疑慮，認為加裝隔板屬「大工程」，需時較長未必能夠執行。的士司機亦質疑加隔板成效，有司機團體稱，早前疫情放緩不少司機的確有鬆懈，「用漂白水抹車廂等衞生措施都少咗」，倡司機要提醒乘客戴好口罩。

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昨日新增確診個案中，包括四名的士司機。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，因應疫情，近日已從日本訂購數套隔板，未來一兩日，會嘗試在的士上安裝。他解釋，加裝隔板目的是為隔開司機及後座乘客，減少兩者接觸，以加強防疫。隔板會安裝於前後排座位之間位置，而隔板中間會有洞口，方便交收車資。不過周指出，的士車廂改裝必須獲運輸署同意，若加裝隔板方案獲批，希望短期內可在大批的士上安裝，為司機及乘客提供更多保障。

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忠誠車行執行董事鄭敏怡直言，安裝隔板「工程大、需時長」；加上的士冷氣是由前座吹至後排，如車廂中間加設隔板，或令後座乘客感侷促，「都唔係唔可行，不過現實情況未必允許」。

鄭表示，現時的士司機防疫意識高，會實行的衞生措施包括在車上設酒精搓手液、每日用1:99漂白水清潔等，亦會打開車窗方便空氣流通。她提醒乘客，乘搭每程的士取單據，以更容易作病毒追蹤。她又指，近日疫情放緩，不少乘客上的士後，或會除下口罩。她認為，現時最重要是司機須提醒乘客，任何時候都要戴好口罩。

今日新增確診個案中，包括四名的士司機。（資料圖片／張浩維攝）

司機質疑隔板成效 「心理上好過啲」

前線的士司機對加裝隔板建議亦不太受落。的士司機許先生認為，安裝隔板效用不大，與佩戴口罩作用其實差不多，質疑隔板未能完全遮擋。他現職夜更司機，近期有不少乘客，上車後都會拉低口罩，「以為我見唔到」。他稱，一般不會與其理論或要求戴上口罩，「自己㩒緊啲個口罩。」他又稱，即使乘客未戴口罩或在車上咳嗽，只會在乘客下車後噴消毒液，並於乘客座位放置酒精搓手液。他又稱，自己不會與其他司機一同用膳，又會勤潔手，做足個人衞生措施。

的士司機孫先生同樣認為，車廂安裝隔板效用不大，司機與乘客共處同一車廂，始終有傳染風險，「（裝咗）心理上好過啲。」他稱，每接載完一輪客人，自己都會用消毒水清潔車廂，亦有於車內放置消毒潔手液供乘客使用。

的士司機權益會創會會長李匡晉認為，近期的士司機確診或與豁免檢疫人士有關，「可能有患者搭完的士，司機又無勤力清理車廂，病毒就留喺車入面」。李指，近來本港疫情放緩，致不少司機鬆懈，「漂白水抹車都少咗」。他擔心，如政府未來進一步開放關口，第四波疫情或「好快到」。