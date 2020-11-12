暫約10宗初步確診至少2宗源頭不明　有患者愛遠足旺角行去井欄樹

本地新冠肺炎疫情現反彈，今天（12日）增23宗確診，另有約10宗初步確診，至少兩宗源頭不明，亦有兩宗與早前個案有關連，包括確診的浸大學生及的士司機的密切接觸者。 源頭不明的2宗初步確診個案，分別是沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館職員及一名65歲退休人士，65歲男子喜歡徒步，他曾與朋友由旺角地鐵站行到井欄樹。

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今天新增約10宗初步確診個案，當中2人與早前個案有關連，一人是確診的浸大學生的密切接觸者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不確定他有無參加浸大學生的staycation活動，但曾與該患者多次見面。另一名初步確診者是一名77歲的士司機的太太，該司機今天確診。

圖為西貢井欄樹。 （資料圖片）

而兩宗無源頭的初步確診，一人是56歲男子，他是沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館職員，住在大埔中心18座，他在11月7日感到不適，平日行蹤主要為上班，曾到太和運動場跑步，也有和朋友在九龍坑行山。他在傳染期曾到大埔昌運中心瑞峰軒酒樓、咪走雞燒味至尊小廚，及大埔廣場爭鮮。他的一名密切接觸者於大埔恩主教書院讀書，當局建議該校先停學一、兩天大清洗，待該密切接觸者檢測結果是陰性才復課。

另一人是一名65歲男子，他是退休人士，和家人住在旺角新填地街德豐大廈，他喜歡徒步，他曾與朋友由旺角地鐵站行到坑口，然後又行至井欄樹。他在11月8日曾到大角咀浸信會參加祟拜，同場約有六、七十人，他們都有戴口罩，當局會在該處派樽。他平時常到大角咀彩翠軒酒家飲茶，又曾到洋松街鴻昌茶餐廳用膳。