再多9間學校涉246名學童上呼吸道感染　包括德望小學、蘇浙幼稚園

衞生防護中心今晚（12日）公布正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及4間幼稚園及5間小學，一共246名學童染病。 中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。 受影響的學校包括包括蘇浙小學幼稚園、德望小學暨幼稚園 (小學部)，以及愉景灣智新書院等。其中太陽島幼稚園（東涌分校）的染病學童人數最多，共涉及48人。

（香港01製圖）

衞生防護中心表示，截至今午5時共接獲179間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及1,930人。中心正調查9間學校的新增個案，涉及4間幼稚園及5間小學，一共246名學童染病。

蘇浙小學幼稚園爆發上呼吸道感染個案。（校網圖片）

今天新增的個案當中，太陽島幼稚園（東涌分校）的染病學童人數最多，共涉及48人，包括29及男童及19名女童，分別出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛徵狀。當中18人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院。

而愉景灣智新書院亦有37名學童染病，包括19名男童及18名女童，同樣發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛徵狀。當中16人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院。

德望小學暨幼稚園 （小學部）爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片）

其餘受影響的學校包括北角蘇浙小學幼稚園、沙田香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園、觀塘聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校)、黃大仙德望小學暨幼稚園 (小學部)、深水埗荔枝角天主教小學、深水埗深水埔街坊福利會小學，以及基督教聖約教會堅樂第二小學。

（衞生署提供）

衞生防護中心表示， 中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。為謹慎起見，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日。中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

考慮到冬季流感高峰將至、公營醫療系統壓力、幼兒自理及個人衞生情況，政府今早宣布，所有幼稚園及幼兒中心，由本周六（14日）起停面授課堂14天。11月17日後再決定是否要延長