新冠肺炎｜港大分析病毒株　揭最新疫情或源於尼泊爾輸入個案

本港新冠肺炎疫情反彈，今天（12日）單日增23宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生直言有機會爆發第四波疫情。 香港大學分析確診者的基因排序，發現自China Secret酒吧群組開始，病毒株與第三波的已有所不同，現時的病毒基因與尼泊爾的輸入個案更為相似。換言之，現時的疫情或已非第三波的延續，而是新一輪輸入個案引起。 港大公共衞生學院教授潘烈文認為，輸入個案可能在酒店檢疫期間、前往酒店途中，仍有機會接觸到本地人，或經此形成傳播鏈。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，如輸入個案出現病徵但沒通報，檢疫期後也可能將病毒帶出社區。

潘烈文表示，輸入個案在酒店檢疫期間、前往酒店途中乘坐交通工具時，都是可能的傳播途徑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

潘烈文表示，分析確診者的病毒基因後，發現近日的病毒株與第三波時有所不同，反而與尼泊爾的輸入個案更為相似，而且帶有此病毒株的確診者分散在香港不同地區。他稱，自China Secret酒吧群組開始，該群組及同時期確診的本地個案病毒株都與第三波的有差異，相信因尼泊爾輸入個案傳染到本地人，再引發該群組及其後的本地個案。

張竹君曾稱，除了院舍「國寶之家」的確診者外，梅窩staycation群組、東涌、大埔的個案都與尼泊爾病毒株相似。

專家：難透過病毒基因追查傳播源頭

本港累計有45宗確診個案是從尼泊爾輸入，潘烈文稱難以追蹤到到底哪個個案是本地傳播的源頭，「因為基因排序極似，甚至一樣」。

香港大學分析確診者的基因排序，發現自China Secret酒吧群組開始，病毒株與第三波的已有所不同，現時的病毒基因與尼泊爾的輸入個案更為相似。 (資料圖片)

本港第三波疫情相信是由海員、機組人員等豁免檢疫人士而引起，被問到今次又是如何造成傳播時，他稱輸入個案在酒店檢疫期間、前往酒店途中乘坐交通工具時，都是可能的傳播途徑，政府應該檢視有關的情況，「例如酒店職員保護措施係咪做足，安全措施係咪穩陣。」

雖然病毒株與第三波時不同，但潘烈文指，看不到病毒特性有變異，即傳染力與第三波的病毒無大分別，亦不會令病人病情更嚴重。

張竹君表示，除了院舍「國寶之家」的確診者外，梅窩staycation群組、東涌、大埔的個案都與尼泊爾病毒株相似。(李澤彤攝)

翻查資料發現，本港第5110宗個案是一名由尼泊爾來港，在檢疫期完結後回家才確診的個案，患者更傳染到兩名家人。這宗個案是一名73歲女子，她在9月13日抵港，於最佳盛品酒店尖沙咀接受檢疫期間，兩次樣本均對病毒呈陰性。不過，她在檢疫期末段、9月25日曾現病徵包括無食慾及胃痛，惟未有通報及提出求醫，患者在9月27日到位於油麻地炮台街立德大廈的親人家中居住，因有不適，先後多次求醫，最終在10月4日公布確診。同住在立德大廈的是她的兒子及媳婦，二人是香港國際社會服務社員工，男子在位於觀塘的免遣返聲請人辦事處任職外判保安員；女子於炮台山的免遣返聲請人兒童宿舍擔任文職。二人先後在10月初出現病徵，10月5日公布為確診個案。

張竹君今天在記者會也有提及這宗個案，稱她遲了確診，反映其他輸入個案可能也像這個案般，在街上、交通工具傳播病毒。

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許樹昌：所有高風險地區抵港都應等結果才離開機場

許樹昌表示，如輸入個案出現病徵但沒通報，檢疫期後也可能將病毒帶出社區；另外早前本港出現大爆發時，衞生署工作量多，把第二次檢測由第12天提早到第10天，太早取樣本或令個案「走漏」，以致傳入社區。他亦建議所有由高風險地區抵港人士，包括外國領事，都應等候陰性結果才離開機場。

衞生署回覆稱，現時第二次檢測會安排在第12天，但未能說明從何時起由第10天改為第12天。另外，食物及衞生局局長陳肇始昨天雖然公布了一系列收緊豁免檢疫人士的檢測安排，但有關措施仍未有生效日期，局方指「政府正積極敲定細節，以期盡快公布有關收緊經香港國際機場抵港的豁免人士的檢測及檢疫安排的實施日期。」