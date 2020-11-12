新冠肺炎｜疫情急反彈　的士司機再受打擊︰每日賺得幾十蚊飯錢

新冠肺炎疫情持續大半年，第3波疫情稍為緩和後，近日又再反彈。今日（12日）公布的新增個案中，有4宗為的士司機。工作需要無可避免令感染風險增加，疫情同樣影響生計，對一群的士司機而言，可謂雙重打擊。 有駕駛的士30年的司機坦言，新冠肺炎疫情為入行以來最差時期，更令他萌生轉行的念頭。無奈他作為家中唯一經濟支柱，年紀老邁擔心難另覓工作，就算擔心受感染亦「焗住揸」。「疫境」前路未明，積蓄亦用去不少，坦言只能見步行步，「真係唔掂就要問朋友、家人借錢。」

蘇先生已駕駛的士30年，疫情下有不少同行染疫。他稱為減低感染風險，自己有放置搓手液在車上潔手，更向記者展示放於車尾廂的消毒用品。

疫情持續大半年，蘇先生形容為入行30年來最差的時候，過往每日生意額起碼過千元，現時日均只得數百元生意，減去車租、油錢幾乎所剩無幾，「剩返都夠飯錢，嗰度得幾十元。」他指，車行在疫情期間曾減租一半，不過幫助不大，「減租都冇用，根本冇生意」；他亦有申請政府的抗疫基金，但8月提交申請至今，仍未有錢到手，「等救命就死咗。」

生意差之餘，更要承受感染風險。蘇先生明言，自己曾想過轉行，但礙於年紀大，加上近期失業率高企，令他擔心要另覓工作。更重要的是，離婚後成為家中經濟支柱，不但要照顧年老母親，更要供養仍是學生的幼女。他稱，早前疫情最嚴峻時候，需要靠積蓄過活，不過現時已所剩無幾。疫情未見完結，他直言感無助，只好見步行步，「無後路，使下啲積蓄，唔掂就問朋友、屋企人借錢。」

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

遇缺德客「專登係架車度咳」 靠多清潔車廂

50多歲的司機李先生駕駛的士達十多年，他同樣稱，現時每日生意平均只有約600元，減去車租及油錢，只剩下約100元收入。他稱，國泰大規模裁員後，市民都擔心裁員潮將近，市道明顯轉差，「啲人冇乜消費意欲。」他稱，車行現時已不再減租，而政府的防疫基金則未到手，他同樣於8月提交申請，至今仍未收錢。他坦言，司機急需基金款項應急，「日日得百幾元（生意），如有兩、三萬元都夠捱多半年。」

年紀不輕的他，亦怕有感染風險，更試過遇上缺德乘客，「專登係架車度咳。」他曾想過轉行，甚至有想過轉做保安員，但考慮到將屆退休年齡，「做多幾年退休就算...唔做唔通日日留喺屋企。」他稱，自己閒時會多清潔車廂，亦有放置搓手液。至於未來，他只好見步行步，「可以有咩打算？」

▼新加坡旅遊氣泡須注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼