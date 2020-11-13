新冠肺炎｜僅四成的士司機響應檢測　工會倡提供優惠增加誘因

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（12日）再增4名的士司機確診，令從業員及乘客的受感染問題備受關注。汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強於電台節目《千禧年代》示指，港府早前兩度為的士從業員提供特定群組檢測活動，業界反應一般，只有三、四成的司機響應，認為多人願意接受測試，情況會較理想。

何志強表示，司機亦要做好車廂清潔，在上落客的中途時間為車廂內、車門及扶手等噴上消毒酒精等，現時大部份司機會盡量去做，但明白部份時間較為繁忙，難以逐次做足。

另外，何認為，昨日（12日）港府再度推出的第三度測試計劃時，司機應為個人及乘客著想下，應接受測試，了解自己身體情況及協助截斷感染源頭，又認為港府或有關團群可以接出不同優惠等，吸引從業員接受測試，「其實你知人人都忙，都要有誘因令佢哋地做，但而家有司機都中咗，驚一驚都會去做測試嘅。」

此外，部份車行、車會為已進行測試的司機，派發已接受病毒測試及歷結果為陰性的貼紙，為乘客上車後以作識別，相信是其中一方法令乘客上車後感安心的方法，望同業參與。