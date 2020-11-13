新冠肺炎｜許樹昌：有爆發第四波可能性　情況令人擔心

本港新冠肺炎疫情確診個案有上升趨勢，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台節目《千禧年代》訪問表示，近日持續在不同社區出現多宗本地源頭不明個案，認為存在爆發第四波疫情的可能性，情況令人擔心。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台節目《千禧年代》表示，近日持續在不同社區出現多宗本地源頭不明個案，認為存在爆發第四波疫情的可能性，情況令人擔心。（資料圖片）

許樹昌指，第三波疫情開初，先出現單位確診數字，突現急升至雙位數，再演變為三位數，當中亦涉及司機群組，且個案感染源頭不明，狀況與目前有可能類似，但仍需要時間再做追蹤及觀察，目前應要盡快遏止疫情，包括為高危群組做檢測，盡快將陽性個隔離，以防繼續在社區傳播。

視乎疫情發展 有機會再收緊社交措施

許樹昌表示，目前疫情主要涉及司機群組、大埔區的群組，相信短時間內未必會再放寬社交措施，甚至視乎疫情發展，有機會再度收緊。昨日再多四位司機確診，他認為，司機屬高危的行業，因為有機會接載不同客人，若然司機確診數字持續上升，而檢測反應未如理想，就要考慮強制檢測。 近日本地確診個案的病毒枺與尼泊爾個案相似，他表示，反映要小心處理機組人士、豁免檢疫人士的檢疫安排。

至於近日上呼吸道感染個案急增，幼稚園及幼兒中心周六起與停課14日。許樹昌認為，幼童個人衛生欠佳，加上天氣轉涼，令病毒活躍，過往都會先在幼稚園爆發感染個案，他認為，政府停課安排屬正確的做法，切斷傳播，讓學校清潔校園。