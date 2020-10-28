限聚令｜許樹昌：6人除口罩進食較室外風險高　措施宜一致免混亂

政府本周五放寬食肆6人一枱，限聚令上限維持4人，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（28日）接受港台節目《千禧年代》 訪問時表示，「呢部份事實上有啲不平衡」，政府放寬措施人數應該一致，避免市民混亂。

許樹昌認為政府放寬措施人數應該一致，避免市民混亂。（資料圖片／盧翊銘攝）

6人同枱除下口罩進食風險高過4個人戴口罩

政府本周五放寬食肆6人一枱，限聚令上限維持4人，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，「呢部分事實上有啲不平衡」，認為人數應該一致，讓市民容易接受和不會混亂。他表示，6人同枱除下口罩進食，感染風險一定高過4個人戴口罩在餐廳外等候座位，室內亦不及戶外空氣流通，相對上，室內傳染風險較高。

身為政府抗疫督導委員會專家顧問專家顧問的他表示，和政府開會的時候只是商討原則，執行落實措施有官員決定，與他們無關。他認為，現在趁疫情緩和放鬆措施屬合理做法，但要方便市民，「6個出了門口無可能限返佢哋4位」。

許樹昌認為，酒吧放寬每枱至4人，以及容許現場表演，最重要是能遵從有關指引。他指，第二波疫情有樂隊群組感染，「一路行一路唱風險高」，認為留在表演區和以膠板分隔有助減低風險。

他又表示，設立社區檢測中心是好主意，對市民來說方便很多，當有疫情爆發時亦能為相關群組及時提供檢測。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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政府目的有目共睹，認為是愚弄市民

聽眾吳小姐致電節目表示，措施人數限制不一令人費解，質疑是否6人吃飯要分批走。她看不到當局平時在街上就4人限聚令執法，以她所見警方唯一會執法的情況的就是在一些網上號召活動的場合，批評當局並沒有就抗疫執法，政府目的有目共睹，認為是愚弄市民。