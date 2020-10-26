新冠肺炎｜許樹昌倡意大利西班牙列高危地區　不宜放寬限聚令措施

新冠肺炎疫情未止，衞生署今天（26日）公布新增8宗確診個案，全屬輸入個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港應小心把關，把意大利及西班牙加入高風險地區名單。 為期七日的防疫措施將於本周四晚（29日）屆滿，包括四人限聚令、食肆酒吧營午夜後至凌5時不能營業、口罩令等，許認為本港不宜再放寬社交距離等防疫措施；並倡議醫院管理局的普通科門診也應在周六及周日局部提供服務，讓有需要的市民可以接受病毒檢測。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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歐洲疫情反彈 港府僅列三國為高危地區

歐洲疫情反彈，本港今天新增8宗確診，全屬輸入個案，當中4宗來自歐洲，分別是法國、俄羅斯、塞爾維亞、捷克。現時歐洲國家當中，只有英國、法國、俄羅斯被港府列為高風險地區，許樹昌認為政府應更頻密地更新名單，把意大利及西班牙加入名單當中，「要小心把關」。

政府推出的社交距離等防疫措施期限於本周四將會屆滿，許樹昌認為現階段政府不宜再放寬有關措施。另外，醫院管理局普通科門診診所現時會在周一至周五派發檢測樣本收集包，許樹昌建議政府應盡量方便有輕微病徵的市民接受病毒檢測，於周六及周日開放主要區域的部分診所，讓有需要的市民可以求診，或領取樣本包。