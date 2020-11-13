流感疫苗｜醫管局已為22萬名市民接種　立法會議員轟政府估錯數

以往冬季本港都爆發季節性流感，冬季將至，不少市民都爭相接種流感疫苗。多名立法會議員今日（13日）批評當局「估錯數」，令市面「一針難求」，並要求政府繼續採購疫苗。 食物及衞生局副局長徐德義預計，本月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗運到香港，供應私人醫療市場。醫管局就表示，今年流感疫苗接種量比往年快及高，現時已為22萬名市民及3.8萬名員工接種。

市民憂心冬季流感及新冠肺炎夾擊，紛紛接種流感疫苗，令疫苗荒提早出現。 （資料圖片）

徐德義預計，本月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗運到香港，供應私人醫療市場。（資料圖片／李澤彤攝）

立法會衞生事務委員會今日召開會議，當中議程包括討論季節性流感疫苗的供應。徐德義在會上指，衞生署已為2020/21季度的疫苗接種計劃共訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗，當中包括「政府防疫注射計劃」下62.8萬劑及「季節性流感疫苗學校外展（免費）—小學」下25萬劑，已分階段為合資格的高危群組人士提供免費疫苗接種。

葛珮帆批政府「估錯數」令市面「一針難求」

民建聯立法會議員葛珮帆於會上批評，對政府「估錯數」令市面出現「一針難求」情況表示失望，並要求政府交代現時流感疫苗劑量與實際需求相差多遠，以及如何保證高危群組有針打。經民聯梁美芬則同樣形容市面「一針難求」，並指韓國疫苗事件後，本港市民對疫苗有憂慮，有人不敢去打。

衞生署稍後會陸續聯絡已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」及「疫苗資助計劃」的醫生，解釋安排的詳情及進行分配工作。 （資料圖片／盧翊銘攝）

徐德義回應指，流感疫苗數量是大約提早半年由衞生署按各項指標而定，包括各群組人數、去年打了幾多針、有沒有新增群組等作預算，已涵蓋60歲以上人士。他強調當局會繼續與供應商商討，「無停過做呢樣嘢」。對於韓國有人接種完疫苗後不適事件，徐指香港沒有進口相關疫苗批次。

接種流感量較去年高及快 原預計48萬 現已有22萬人接種

醫院管理局聯網服務總監楊諦岡則指，今次流感疫苗接種量較去年高及快，原本預計有48萬人接種，現時已有22萬名市民接種。

醫學界立法會議員陳沛然則關注幼稚園及幼兒中心的接種計劃中，流感疫苗要由私家醫生準備，不少醫生反映不掌握訂購疫苗數量。徐德義指幼稚園每班人數相對少及分散，故有參與計劃醫生反映自行採購彈性較高。會上亦有議員關注新冠肺炎疫情下，高危群組亦非全部人士完成檢測。徐德義指就強制檢測方面，律政司與其團隊一直研究細節，如何可實施法例。

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