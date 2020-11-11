流感疫苗｜逾67萬人已接種　陳肇始：無證據顯示具安全風險

韓國及台灣早前接連有市民接種流感疫苗後出現不良反應甚至身亡個案，涉事的流感疫苗之一為法國賽諾菲藥廠（Sanofi）產品，本港亦有進口該廠的流感針。 食物及衞生局局長陳肇始今日接受立法會質詢時表示，衞生署已聯絡世界衛生組織、相關地區的衛生當局、疫苗供應商，有關當局指未有證據顯示疫苗具安全風險，供應商亦確認涉事批次沒有在本港供應，而新加坡及馬來西亞亦已恢復疫苗接種計劃。她強調局方會密切注意事態發展，在確保疫苗安全性、及接種風險水平處於可接受水平下，推行疫苗接種計劃，以及確保疫苗供應穩定。

至於本港疫苗供應情況，陳肇始表示，政府為2021年度季節性流感疫苗接種計劃一共購買87.8萬劑減活流感疫苗，有62.8萬劑分配予政府防疫注射計劃；25萬劑分配予「季節性流感疫苗學校外展（免費）— 小學」，分階段為合資格高危人士提供免費接種，相關的疫苗供應商已承諾確保疫苗供應穩定。

本月中再多8.5萬劑流感疫苗供私人市場

她續指，政府上月底公布額外採購疫苗，為有需要的公私營合作、學校外展隊、參與疫苗資助計劃的醫生分階段提供10萬劑疫苗，以便高危群組及早接種，舒緩私營疫苗供應緊張的情況。而私營醫療市場方面，她指，本月中至下旬會有8.5萬疫苗抵港供應私人市場。

另外，食物及衞生局書面答覆立法會中提到，截至11月8日，已有約670,400名合資格人士透過政府各項計劃，接種流感疫苗。四個主要合資格群組中，以兒童的接種率最高，6個月至未滿6歲兒童，接種率達24.6%，其次是6歲至未滿12歲兒童，有25.7%。

65歲或以上人士接種率為21.7%，最少是50至64歲人士，只有8%。為提升50至64歲人士的疫苗接種率，衞生署會呼籲商會、公司、機構等鼓勵該年齡層人士接種疫苗。