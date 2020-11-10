幼稚園5成家長拒打賽諾菲流感疫苗　學校一針難求或改噴鼻式

南韓早前出現接種流感疫苗後死亡的病例，而涉事藥廠法國賽諾菲（Sanofi）生產的疫苗，亦是本港疫苗的供應商之一，事後雖然藥廠已澄清，供應南韓之批次僅供南韓市場使用，與香港所用的批次不同，但本港家長已信心盡失！不少家長因得知學校參與的接種計劃是使用賽諾菲藥廠疫苗後，紛紛拒絕注射，令市面對另一藥廠的疫苗-葛蘭素史克有限公司（GSK）需求急升，一針難求。

醫生指五成家長退打賽諾菲 家長可考慮其餘三個代替品

全科醫生鍾偉傑今年亦有參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」，他表示小學疫苗由衛生署提供，而幼稚園由政府資助，並由校方選擇的醫療機構自行採購疫苗，而由於南韓出現接種疫苗後的死亡個案，令本身參與免費流感疫苗接種服務、並採用賽諾菲疫苗的幼稚園家長紛紛退打，鍾醫生指最輕微的情況也有二成取消接種，嚴重的接近五成。

有女兒正就讀幼稚園K3的家長指，校方在9月已派發流感疫苗注射同意書，已簽回及交回學校，原定於11月中接種，但近日學校再發通告指負責注射的醫療機構因葛蘭素史克有限公司（GSK）藥廠大幅削減醫務所訂購的劑量，以致流感疫苗不足，因而將注射日期延後至12月初，並改以噴鼻式疫苗。

學校發出的相關通告：

鍾偉傑醫生指：「賽諾菲的事件令葛蘭素史克有限公司（GSK）疫苗的需求大大提升，多了家長詢問，據我所知，葛蘭素史克有限公司（GSK）疫苗亦不會有新貨供應，目前香港除了賽諾菲外，大家可以選擇的就只有GSK、美國雅培以及減活流感疫苗噴鼻劑。」

幼稚園難轉針 仍可考慮賽諾菲藥廠疫苗

由於提供幼稚園免費流感疫苗接種服務的疫苗是醫療機構負責，因此本身打算接種賽諾菲藥廠疫苗的如果想轉針可與醫療機構商榷，但由於疫苗短缺，相信能成功的機會不大。鍾醫生指政府亦有建議幼稚園可改用噴鼻式疫苗，但由於要重新處理通告等文書問題，現在仍未有太多幼稚園實行。

鍾醫生認為家長可不用太擔心賽諾菲疫苗的安全問題，首先藥廠方已指出本港批次與南韓不同，其次南韓的事件未必與疫苗有直接關係，鍾醫生說：「其實了解來龍去脈的話，事件與疫苗安全沒太大關係，南韓合共接種約一千萬劑流感疫苗，而死亡人數少於100，而大部分死亡個案都是長者和有長期病患的人士，目前只能說他們是接種疫苗後死亡，但沒有證據表明是因接種疫苗而死亡，而自己亦是接種了賽諾菲疫苗。」

因為上述原因，在新冠肺炎和冬季流感雙重夾擊之下，為保障小朋友的健康著想，鍾醫生建議如果有針的話，也建議盡早注射。

各項疫苗注射計劃合共50萬劑暫無意外

截至11月1日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約139,400及305,500劑季節性流感疫苗。連同「季節性流感疫苗學校外展（免費）— 小學」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）— 幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心」接種的約27,700及29,900劑流感疫苗，各項計劃下整體共接種約502,500劑季節性流感疫苗，較2019/20年度同期提高約45%。衞生署至今沒有收到接種流感疫苗後出現嚴重不良情況的報告。

按圖即睇打針注意事項：

按圖即睇打針後4大警號：

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