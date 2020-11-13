政府擬在加路連山道商業地建康健中心　預花1.75億六年後建成

食物及衞生局計劃在加路連山道的擬議商業發展項目，興建灣仔地區康健中心，預期耗資1.75億元。今天（13日）的立法會衞生事務委員會上，有議員質疑造價高昂，也有議員批評要5至6年後才落成，屬「太慢」，質疑政府何不先租地方設置中心。政府提倡基層醫療，惟現時全港十八區中，只有葵青區已設地區康健中心。

灣仔區加路連山道改劃的用地建議再到區議會討論。(Google Map 衛星圖片)

銅鑼灣加路連山道地皮閑置多年明年拍賣勢成「百億地王」

旅遊界議員姚思榮會上詢問為什麼灣仔地區康健中心需要用1.75億元興建。食物及衞生局局長陳肇始和食物及衞生局首席助理秘書長 (衞生)回應稱，該筆費用包括裝修、設立電力系統及通風系統、購買傢俱、營運經費等。

姚亦質疑為什麼要選址以商業為主的地段作康健中心，陳肇始解釋，該位置人流旺、交通便利，相信能方便當區居民。規劃署港島規劃專員顧建康則表示，加路連山道用地已被納入2020-21年度賣地計劃，一般賣地後，發展商會在第5至6年完成發展。新民黨議員容海恩批評：「一個康健中心都要5、6年，實在太慢啦！」她詢問政府何不先租用物業設置中心，成本又是否能夠更低。

當局提交予立法會的文件顯示，政府會要求用地的中標發展商於擬議商業發展項目的低層設置灣仔康健中心。 (政府文件截圖)

當局提交予立法會的文件顯示，政府會要求中標發展商，於擬議商業發展項目的低層設置灣仔康健中心，該設施的設計、興建、裝修和粉飾工程由準發展商負責。完工後，灣仔康健中心會移交政府，並視為政府物業。

擬建的灣仔康健中心淨作業樓面面積約為1000平方米。在建成前，政府會先資助NGO在灣仔設「過渡性」地區康健站，不過臨時設施最快都要2021年才會啟用。

政府今年初公佈下年度（2020/21財政年度）賣地表新增銅鑼灣加路連山道商業用地，可建樓面逾107萬方呎，屬區內難得大型商業地供應，估值162億至269億元。