深水埗、黃大仙地區康健中心　聖雅各福群會及聖公會福利協會中標

食物及衞生局早前就深水埗及黃大仙兩區的地區康健中心營運合約招標，局方今日（14日）宣布，已向聖雅各福群會批出深水埗康健中心批出合約，而黃大仙的康健中心則由香港聖公會福利協會有限公司負責營運。 兩份合約價格均逾3億元，營運期為期三年，深水埗區的中心料於2021年6月底前開始營運，黃大仙區的中心則由2022年6月底前投入服務。

食物及衞生局公布，經公開招標後，向聖雅各福群會批出深水埗地區康健中心的營運服務合約，另向香港聖公會福利協會有限公司批出黃大仙地區康健中心的營運服務合約。兩間營運機構會獲提供不超過十個月的準備期，以分別於2021年6月底和2022年六月底前開始營運康健中心，為期三年。

兩間新中心合約價值分別逾3億 黃大仙區較葵青區中心合約貴近1億元

深水埗地區康健中心的營運服務合約價值為3.1億元，而黃大仙地區康健中心的營運服務合約價值約3.8億元，兩份合約價格均較首間中心、葵青地區康健中心的2.8億元昂貴。

深水埗地區康健中心主中心將設於石硤尾邨第六期重建計劃零售設施二樓，而黃大仙地區康健中心主中心將設於鑽石山公共屋邨第一期（公共房屋發展）。兩間主中心淨作業樓面面積均約一千平方米，將提供多項醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康。

深水埗地區康健中心料於明年6月底前營運

兩間營運機構亦須在營運一年內在兩區各分區設立附屬中心。主中心和附屬中心的服務時間均為每天十小時，每星期六天。除設立一隊主要營運團隊外，兩間營運機構亦均須從本區或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員組成的跨專業網絡，以便在轉介下向地區康健中心會員提供醫務及健康諮詢或評估。地區康健中心亦須協調區內其他社福及醫療健康服務夥伴，為有需要市民提供轉介服務。

本港首間地區康健中心設於葵青區，自2019年9月起營運，繼第二及三間康健中心將於明年及後年落成後，政府會逐步在全港十八區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務。