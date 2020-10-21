葵青地區康健中心營運首10月　服務人次少於3萬、僅達目標六成

葵青地區康健中心自去年9月底投入服務，至今營運一年。食物及衞生局今日（21日）公布，截至今年7月底，中心的服務及活動累計錄28,501參與人次，即平均每月約2,850人次。 政府於康健中心成立之初，訂下每年服務5.5萬人次的目標，即平均每月需達約4,583服務人次，而首10個月數據顯示服務人次僅達目標約六成，當局稱香港中文大學的團隊將監察及評估葵青康健中心的服務，2023年首季會向港府提交終期報告。

葵青地區康健中心自2019年9月底投入服務，營運已一年，食物及衞生局局長陳肇始回覆立法會議員查詢時透露，截至今年7月31日，葵青康健中心共有6,390名會員，當中以65歲至80歲組別最多，有3,573人，而45歲至64歲組別亦有1,784人登記，人數最少的是18歲至24歲組別，僅26名會員。

當局又披露，截至7月底，康健中心的服務及活動參與人次累計為28,501，當中有逾兩萬人次參與健康推廣活動或病人自強活動。政府在去年曾指，康健中心每年的目標服務量訂為5.5萬人次，即每月平均需達4,583人次，惟最新數據顯示，中心營運首10月，每月平均只得2,850人次，僅達目標人次的六成。

食衞局指，葵青中心至今連結了約100名來自本區或鄰近地區的私營基層醫療醫生、專職醫療人員等，體現公私合樣的重要性，中心亦已與區內超過30個非政府機構達成合作協議，包括相互轉介會員及機構活動協作，希望為市民提供更完善的醫社支援。至於中心的人手規劃方面，當局稱將於今年年性的醫療人力推算數字中公布。香港中文大學研究團隊負責於葵青康健中心首營運期三年內，負責監察和評估葵青康健中心的服務，並於2023年首季向政府提交終期報告。

當局同時透露，除了地區康健中心外，亦有推行普通科門診公私營協作計劃，高血壓或患糖尿病人可選擇私營服務，截至2020年9月底，全港十八區共有逾500名私家醫生及接近37,000名病人參加計劃，服務量較去年同期增加接近一成。