確診大廈食肆｜患者行蹤曝光　協恩實習老師曾光顧皇室堡元氣壽司

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（13日）公布新增6宗確診個案，當中2宗本地個案的感染源頭不明。患者傳染期間的行蹤再度遍及港九、新界，總共有10間食肆。

有男患者曾到過大埔廣場爭鮮迴轉壽司；在協恩中學做實習教師的浸大體育學糸女學生，曾光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司。另外，有退休患者曾赴大角咀鴻昌茶餐廳及彩翠軒酒家。

有患者曾光顧大埔廣場爭鮮迴轉壽司。（資料圖片）

（香港01製圖）

大埔中心患者有光顧大埔廣場爭鮮迴轉壽司

源頭不明個案當中，56歲男子（第5432宗個案）居於大埔中心18座，在中大李炳醫學圖書館上班。傳染期間，他曾於11月7日到過大埔昌運中心瑞峰軒；8日光顧大埔廣場爭鮮迴轉壽司，以及昌運中心咪走雞燒味至尊小廚；9日到過沙田全輝中心裕發粉麵茶餐廳，並到中大保健醫療中心求醫；再於10日赴大埔廣場。

有患者曾赴奧柏·御峯商場彩翠軒酒家。（奧柏·御峯Facebook圖片）

而一名65歲男子（第5433宗個案）為退休人士，住在旺角德豐大廈。他曾於11月8日到過大角咀洋松街鴻昌茶餐廳及新漢大廈；並於11日光顧大角咀奧柏˙御峯商場彩翠軒酒家。

有患者曾光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司（資料圖片／歐嘉樂攝）

兩宗與本地個案有流行病學關連，23歲女患者（第5435宗個案）就讀浸大體育系，是早前確診者（第5398宗個案）的同學。她住在太古城太湖閣，在協恩中學任職實習體育教師。她曾於11月9日光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司；並於10日到過九龍城譚公道品甜咖啡店。

有患者曾到北河街街市及熟食中心。（資料圖片／余俊亮攝）

確診的士妻子曾到過北河街街市及熟食中心

另一名患者為居於長沙灣海麗邨海暉樓的50歲女子（第5436宗個案），是昨日確診77歲的士司機（第5409宗個案）的妻子。她曾於11月6日到訪長沙灣海麗商場，並光顧商場內的喜兆年酒家；後於10日到過北河街街市及熟食中心。

輸入個案方面，一名33歲女外傭（第5437宗個案）於上月31日從印尼抵港，曾在尖沙咀最佳盛品酒店接受檢疫，第二個樣本結果呈陽性送院。

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