新冠肺炎｜增6宗確診4宗屬本地　就讀浸大協恩中學實習教師染疫

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，新增6宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,437宗。當中兩宗為輸入個案，另外四宗為本地個案。 兩名新患者屬昨日初步確診、源頭不明的本地個案，包括於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作的56歲男子及一名65歲退休人士；其餘兩宗個案與本地個案有流行病學關連，當中一人為居太古城太湖閣23歲女子，她是浸大體育運動及健康學系學生，屬於浸大女生Staycation群組，但她沒有出席該兩次酒店聚會，她在名校協恩中學當實習教師，校方須停課兩周。

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，今日新增6宗新冠肺炎確診個案，當中兩宗為輸入個案，兩宗屬昨日初步確診、源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連，至今本港個案累計5,437宗個案。

威院圖書館職員確診 有密切接觸者在天主教伍華中學任職

兩宗今日確診的源頭不明本地個案中，一人為56歲男子（#5432），他於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，居大埔中心18座。他在11月7日身體出現不適，其後到中大保健處求診，最後上班日期為11月9日。衞生防護中心表示，這名患者有10多名密切接觸者，主要為家人及8名同事，需入住檢疫中心。他的其中一名密切接觸者在新蒲崗天主教伍華中學任職教職員，該校須停課消毒1至2天，直至該名教職員的檢測結果呈陰性。

另一宗源頭不明的個案涉為一名居旺角德豐大廈的65歲男子（#5433），患者為退休人士，他於本月9日感到不適，翌日到油麻地賽馬會普通科門診診所求診。他有4名密切接觸者，主要是家人及一起遠足的朋友。

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，今日新增6宗新冠肺炎確診個案。（羅君豪攝）

另外，今日新增個案中，有兩宗與本地個案有流行病學關連，當中包括一名23歲女子（#5435）。患者居於太古城太湖閣，就讀浸大體育系，是早前確診者（#5398）的同學。二人曾見面，但這名患者未曾參與北角凱悅尚萃酒店Staycation。她在協恩中學任職實習教師，近兩星期曾任教體育課，該校已發通告，指會暫停面授課堂14天，直至本月24日。患者有數名密切接觸者，主要是家人及曾共同用膳的朋友。

另一名患者為居於長沙灣海麗邨海暉樓的50歲女子（#5436），是昨日確診77歲的士司機（#5409）的妻子，暫未找到密切接觸者。

至於輸入個案方面，一名23歲男子（#5434）曾乘搭瑞士航空LX138航班，於11月11日從德國抵港，潛伏期沒有出現病徵。

另一名33歲女外傭（#5437）於上月31日從印尼抵港，曾乘搭國泰航空CX796航班，同樣無病徵。她在尖沙咀最佳盛品酒店接受檢疫，第二個樣本結果呈陽性送院。