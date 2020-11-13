新冠肺炎｜梁卓偉︰尼泊爾輸入個案觸發本地傳播　促收緊豁免規定

本港新冠肺炎疫情反彈，香港大學醫學院院長梁卓偉今日（13日）接受媒體訪問時表示，近日新冠病毒的即時繁殖率已超過1，若勢頭繼續上升，第四波疫情非常可能發生。他指，現在的豁免檢疫途徑仍然比較多，認為收緊豁免人士規定「急不容緩」。他又說，現時入境人士的檢疫地點分散，建議設立檢疫人士指定酒店，避免酒店內發生交叉傳染。

梁卓偉表示，現時本港新冠病毒的即時繁殖率為1.24。（資料圖片／羅君豪攝）

港大醫學院院長梁卓偉接受有線新聞訪問稱，現時本港新冠病毒的即時繁殖率為1.24，若源頭不明個案繼續上升，而部份「熱點」地區如大埔、大圍、沙田等的群組出現二至三代傳播，第四波疫情非常可能發生。

他指，本港近日出現大量輸入個案，其中尼泊爾輸入個案的基因排序與部份本地感染個案相似，相信10月中開始出現的尼泊爾輸入個案，觸發本地傳播。他又說，尖沙咀接連有酒店爆疫，或反映該區有隱形傳播，證明現行檢疫措施未必能做到滴水不漏。他直言，像第三波爆發後，發現機師及海員是漏洞時修例已經太遲；而現在的豁免檢疫途徑仍然比較多，梁指出，加強防疫措施，以及收緊豁免人士規定已是「急不容緩」。

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梁又說，即使入境人士在機場檢測的結果呈陰性，但所有檢測均非百份百準確，總會有漏網之魚。他稱，現時入境人士的檢疫地點分散，有的在家，有的在酒店，而部份酒店會同時接待本地客人、Staycation及入境人士。他建議設立檢疫人士指定酒店，避免酒店內發生交叉傳染。

梁卓偉續說，本港有幼稚園因鼻病毒而停課，但較高危的酒吧及娛樂場所卻繼續營業，形容情況「世上少見」。