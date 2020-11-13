新冠肺炎｜機場深喉唾液檢測走漏病人　女患者經自願快速測試確診

RT-PCR核酸檢測一向被譽為新冠病毒測試的「金標準」，惟近日卻出現漏網之魚。一名從英國抵港的23歲女子（第5421宗個案）抵港後，在機場接受了強制的RT-PCR深喉唾液檢測，以及自願性質的RT-LAMP漱口水快速測試。她的PCR結果呈陰性，但LAMP結果呈陽性，入院後正式確診。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，年輕人未必擅於「向後索之後先吐口水」，導致樣本質素欠佳。而呼吸系統專科醫生梁子超稱，人類呼吸道的範圍廣，每人的病毒量位置分布也略有不同，「可能有啲人口腔多啲病毒量，有啲人鼻咽多啲，有啲人喉嚨多啲」，故檢測結果會有差異。「檢測陰性都未必係安全，之前都一定有走漏過病人入社區。」

抵港人士仍然要繼續到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

患者入住酒店檢疫突收確診通報

衞生署表示，一名從英國抵港的23歲女子（第5421宗個案）於11月9日抵港後，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本作RT-PCR核酸檢測，並接受了非強制的RT-LAMP快速測試，收集漱口樣本作病毒檢測。她得知PCR結果呈陰性後，便回到西環ONE · EIGHT · ONE 酒店接受檢疫。其後她再接獲通知指，LAMP快速測試樣本的結果呈陽性，入院後正式確診，目前仍然留醫。

政府早前委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供RT-LAMP快速測試，暫時為期三周，以測試其敏感度。旅客可拒絕參與這快速測試的試驗，參與的市民需以蒸餾水漱口20秒，然後吐進試劑管。一般的PCR檢測需等待4小時以上方有結果，而LAMP測試大幅減低等候時間，化驗僅需30分鐘至1小時。然而，這次LAMP的檢測結果比PCR來得更緩慢。

許樹昌：年輕人未必會吐唾液

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，患者的樣本質素會影響檢測結果，稱年輕人未必擅於「向後索之後先吐痰」，導致樣本質素欠佳。他又說，這兩次檢測的時間相近，不存在病毒量轉變的時間問題。政府只強制要求入境者接受深喉唾液PCR檢測，他坦言有可能「走漏」不少患者。

梁子超：一陰一陽情況並不罕見

呼吸系統專科醫生梁子超說，兩次檢測的取樣方法不同，PCR取的是深喉唾液，而LAMP取的是漱口水，形容一陰一陽的情況在臨床上並不罕見。他解釋，取樣方法的難易度因人而異；加上人類呼吸道的範圍廣，每人的病毒量位置分布也略有不同，「可能有啲人口腔多啲病毒量，有啲人鼻咽多啲，有啲人喉嚨多啲」，故檢測結果會有差異。他續稱，深喉唾液測試的敏感度不遜於鼻咽或咽喉拭子，但暫未有研究指出漱口水的敏感度。

梁子超直言，「檢測陰性都未必係安全，之前都一定有走漏過病人入社區」，形容完全以檢測代替檢疫的做法危險，因即使只有5%入境者為假陰性，已足以對社區構成絕對風險，呼籲曾接載入境人士的司機盡快接受檢測。

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