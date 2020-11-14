港台編導查冊被捕｜記協擬周日遊行　張建宗拒批：避免疫情蔓延

港府收緊傳媒查冊引起爭議，記協擬於後天周日（15日）於港島舉行業界集會及遊行，抗議警方「濫捕」港台《鏗鏘集》元朗7.21專輯編導蔡玉玲，並要求在查冊機制中加入傳媒選項。不過，警方發出反對通知書否決集會申請。記協今日（13日）在上訴委員會聆訊後表示，如記協於明日取得政務司司長張建宗發出豁免，記協將附合附加條件，委員會批准上訴得直。

惟政務司司長辦公室近午夜回應查詢，指政府需透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延。記協對遊行申請被拒表示極度失望。

政務司司長辦公室又指，鑑於新冠肺炎疫情的影響，政府有需要透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延。（陳淑霞攝）

司長辦公室：記協資料未能確立符合條件

政務司司長辦公室表示，已收到香港記者協會於前日及昨日（11日及12日）致政務司司長的信。信中表示記協有意在下周日（15日）‬舉行遊行，並要求政務司司長根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）第5條准許該羣組聚集。

政務司司長辦公室稱，鑑於新冠肺炎疫情的影響，政府有需要透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延。發言人又指，疫情在全球正在惡化，香港的疫情亦十分嚴峻，並有惡化趨勢，為保障公眾健康，尤其現時在本港社區持續出現隱形傳播的情況下，衞生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集的活動。

政務司司長辦公室亦指，就記協所提供的資料，政府未能確立擬進行的遊行符合第599G章相關條文的條件。

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記協極度失望 籲同業切勿自行集會或遊行

記者協會對於張建宗拒絕給予限聚令下的豁免，是次遊行被迫取消，對此極度失望。鑑於當局已禁止有關活動，該會呼籲同業切勿在未獲豁免的情況下，繼續進行相關的集會或遊行，否則可能面對法律風險；將會透過其他途徑，繼續為蔡玉玲及業界發聲及提供所需支援。

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