港台編導蔡玉玲被捕　民研：約七成人相信出於政治目的

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指報道元朗7.21事件節目中查車牌時，作「虛假陳述」於警方拘捕，被控違反《道路交通條例》。 香港民意研究中心於本月9日至12日以網上問卷形式訪問了4,755人，就警方拘捕港台編導蔡玉玲一事，詢問受訪市民認為有關逮捕是否出於政治目的，結果今日（13日）發佈。調查顯示，合共有69%受訪市民相信警方拘捕蔡玉玲是出於政治目的，不相信是出於政治目的的市民則佔25%，其餘選項為一半半及不知道／很難說。

尹國輝（圖右）表示，蔡玉玲被捕事件會令媒體反省未來調查報道的空間，以及會否因進行調查報道而被捕。（香港民研直播片段截圖）

而以政治陣營劃分，4,067名受訪的民主派支持者之中，合共96%受訪者相信警方拘捕蔡玉玲是出於政治目的，不相信是出於政治目的的民主派支持者只佔4%。至於非民主派支持者當中，不相信警方拘捕蔡玉玲是出於政治目的的有45%受訪者，相信的則佔44%。

香港樹仁大學新聞與傳播學系高級講師尹國輝表示，當政治環境突然改變時，媒體生態亦會自然地改變，他認為近年警方及政府的做法令媒體生態變得「越來越單元」，例如網台及公民報道生存空間變得狹窄、壓抑。而蔡玉玲被捕事件亦會令媒體反省未來調查報道的空間，以及會否因進行調查報道而被捕。

另外，香港民意研究中心於11月5日至12日以網上問卷形式訪問了4,729名自結組群成員，調查市民對政府應對新冠肺炎的表現的評分。調查顯示，有65%受訪市民不滿政府應對新冠肺炎的表現，不滿率比上次調查低1個百份點。表示滿意政府應對新冠肺炎的表現的市民則佔23%，滿意率比上次調查低3個百份點。